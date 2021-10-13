Среда, 13 Октября 2021 13:39

АрмИнфо. Главы МИД Индии и Армении Субраманиям Джайшанкар и Арарат Мирзоян обсудили последние позитивные процессы вокруг порта Чабахар. Об этом 13 октября в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Мы безусловно обсудили инфраструктурные вопросы в большом регионе. Это касается и международного коридора "Север-Юг", и как уже сказал мой коллега из Индии, наши страны заинтересованы в этой инициативе, в воплощении ее в жизнь. Мы обсудили и последние позитивные процессы вокруг порта Чабахар на юго-востоке Ирана, и налаживание прямого транспортного сообщения между Арменией и Индией, ну и конечно, вопрос транзитных перевозок из Армении на север, через Грузию в Россию, и возможно через Черное море в Европу. Этот вопрос один из приоритетных в нашей повестке", - сказал Мирзоян.

Вместе с тем, касаясь инициативы "Персидский залив - Черное море", глава МИД РА подчеркнул, что Ереван вчера обсуждал с иранской стороной этот вопрос, и можно с уверенностью сказать, что и вокруг этого документа идут динамичные процессы. "Надеюсь, в ближайшем будущем у нас уже будет подписанный документ", - сказал Мирзоян.

В свою очередь глава МИД Индии отметил, что в современном мире взаимосвязанность приобретает всё большее значение в отношениях.

"Мы все нуждаемся в новых контактах, поскольку возникают новые производственные центры в мире. Мы видели, что произошло в Суэцком канале в недалеком прошлом, насколько была затруднена торговля между Европой и Азией. Для нас вопрос международных транспортных коридоров имеет ключевое значение и на них делается акцент", - сказал глава МИД Индии, указав на ценность участия в этих проектах Армении, что в свою очередь откроет дополнительные возможности.

Отметим, что стратегический порт Чабахар на юго-востоке Ирана занимает особое место в стратегии страны "Взгляд на Восток", и может связать Индию с Центральной Азией, Кавказом и прибрежными государствами Персидского залива. Порт Чабахар, как единственный океанский порт Ирана на Макранском побережье не только важен для геополитических интересов Индии в Западной Азии, но и может сыграть ключевую роль в выводе Афганистана из его нынешнего географического тупика и в обеспечении Индии легкого и недорогого доступа к его соседям. Кроме того, важность порта удвоилась для Индии из-за усилий Китая по увеличению своего влияния на соседей Индии. Китай пытается ограничить сферу влияния Индии в Пакистане, запустив инициативу <Один пояс - один путь> и инвестируя в пакистанский порт Гвадар. Именно с учетом этого Нью-Дели решил сделать крупные инвестиции в порт Чабахар.

Важность Чабахара для Индии настолько серьезна, что она занимается развитием этого южного иранского порта в течение почти трех десятилетий. На самом деле, развитие проекта Чабахар выходит далеко за рамки увеличения торговых отношений и экспорта в Иран.

Первая задача Индии - конкурировать со стратегическим альянсом Китая и Пакистана и найти альтернативу порту Гвадар. Гвадар является практически пакистанским <побочным портом> иранского Чабахара и расположен по другую сторону границы в пакистанском Белуджистане. Расстояние между двумя портами составляет 170 км, и Китай играет ту же роль в Гвадаре, что и Индия в Чабахаре. Как и Чабахар, Гвадар станет глубоководным портом.

Для Индии Чабахар также является ключевым пунктом в его амбициозном проекте <Международный транспортный коридор Север-Юг>. Соглашение ждет чуда с 2000 года, чтобы проложить путь для новой торговой и коммуникационной линии, которая соединит Индию с севером через порт Чабахар.

По мнению экспертов, экспорт Индии в Центральную Азию, на Кавказ и даже в Россию через порт Чабахар экономит около трети стоимости и времени транспортировки товаров в эти страны, и этот фактор может сыграть роль в снижении цен на индийские товары.