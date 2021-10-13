Среда, 13 Октября 2021 13:03

АрмИнфо. Политические интересы мешают сторонам нагорно-карабахского конфликта договориться, тогда как представители конфессий имеют в переговорном процессе преимущества, основанные на вере в Бога, общих моральных ценностях и доверии друг к другу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе с председателем управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, которая проходит во вторник в Москве.

Предстоятель Русской церкви проводит встречи с католикосом всех армян Гарегином II и председателем управления мусульман Кавказа в Москве 12 и 13 октября. Встреча 13 октября будет трехсторонней.

"Если речь идет о преодолении военного конфликта, то политический фактор присутствует, и когда этот фактор доминирует, переговоры осложняются. Иногда нам со своей религиозной точки зрения кажется просто необъяснимым, почему люди не могут довериться. Они не могут договориться, потому что затрагиваются политические интересы", - сказал патриарх Кирилл, передает РИА Новости.

По его словам, религиозные лидеры имеют преимущество в обсуждении таких проблем, потому что "у нас есть общая основа - вера в Бога и система нравственных ценностей, порядочность и доверие друг к другу", что "создает очень благоприятную атмосферу".

"За эти 30 с лишним лет, которые мы знакомы, не было ни одного случая и темы, которые бы нас разделили и создали напряжение. Мы всегда находили решение тех вопросов, которые обсуждали", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к лидеру азербайджанских мусульман.

Патриарх Кирилл ранее встретился с католикосом всех армян Гарегином II. Как сообщалось, Гарегин II на встрече сказал, что верит: Армения сможет преодолеть трудные времена при поддержке России и Русской православной церкви (РПЦ). Он также сказал, что надеется на представительство РПЦ в Армении на высшем уровне. Патриарх Кирилл наградил католикоса Гарегина II орденом РПЦ "Славы и Чести" I степени за вклад в развитие дружественных отношений между Армянской апостольской церковью и Московским патриархатом, а также в связи с его 70-летием.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана уже принесли результат и снизили градус противостояния в Нагорном Карабахе. Он неоднократно отмечал, что РПЦ готова участвовать в миротворческом процессе. Гарегин II же отмечал, что в духе трехсторонних встреч в присутствии патриарха Кирилла рассчитывает на участие Пашазаде в решении вопроса возвращения на родину лиц, попавших в плен в ходе эскалации конфликта в Карабахе.