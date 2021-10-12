Вторник, 12 Октября 2021 19:44

АрмИнфо. В Москве стартовала встреча премьер- министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина.

Поблагодарив российского лидера за приглашение в Москву, Пашинян отметил, что частые встречи свидетельствуют о высокой динамике отношений и об обоюдном понимании важности союзнических стратегических отношений. В этом ключе он заметил, что это четвертая встреча в этом году. <Конечно же, сейчас у нас в регионе и во всем мире происходят динамичные процессы, и очень важно, чтобы союзники часто встречались и сверяли часы", - заявил премьер-министр Армении. Отметим, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что формат встречи лидеров РА и РФ предполагает беседу и рабочий обед.

Ожидается, что главной темой переговоров станет рассмотрение хода реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также стороны обсудят дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию хозяйственных связей в регионе. Помимо этого, Путин и Пашинян на встрече затронут актуальные вопросы развития двусторонних отношений и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.