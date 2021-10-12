Вторник, 12 Октября 2021 17:40

АрмИнфо.Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась принял участие в прошедшем в очном формате заседании Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщает пресс-служба организации, в связи с переходом председательства в ОДКБ в 2021-2022 г.г. от Республики Таджикистан к Республике Армения в порядке ротации председателем Постоянного совета был избран Постоянный и Полномочный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов. Полпред Таджикистана Хасан Султонов передал ему деревянный молоток председателя, символизирующий принятие решения Постоянного совета ОДКБ. Хасану Султонову была выражена благодарность за плодотворную и конструктивную работу на посту Председателя Постоянного совета Организации в 2020-2021 году.

В ходе заседания Постоянного совета были обсуждены вопросы повестки дня, которые касались конгресно-выставочной деятельности ОДКБ и подготовки проекта заявления министров иностранных дел государств - членов Организации.