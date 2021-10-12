Вторник, 12 Октября 2021 14:00

АрмИнфо.Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден в ходе предстоящей встречи

обсудят Нагорный Карабах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын

"Мы сотрудничаем с США в сферах политики, экономики, энергетики, безопасности, борьбе с терроризмом, торговли, оборонной промышленности, в вопросах Афганистана, Сирии, Ирака, Нагорного Карабаха, Кавказа, Ливии, Восточного Средиземноморья и других регионов, в глобальных вопросах. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят эти приоритетные вопросы", - сообщил Калын в интервью газете "Milliyyet".

Отметим, встреча президентов Турции и США пройдет в рамках саммита G-20, запланированного на 30-31 октября 2021 года в Риме, столице Италии.