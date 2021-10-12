Вторник, 12 Октября 2021 13:57

АрмИнфо.Оппозиционные депутаты предлагают 15 октября в 13:00 по местному времени созвать внеочередное заседание Постоянной комиссии НС РА по обороне и безопасности Армении для рассмотрения ситуации на юго-восточных рубежах страны.

Согласно сообщению, в заявлении на имя главы комиссии Андраника Кочаряна, предлагается, на внеочередном заседании выслушать отчеты и доклады-разъяснения директора СНБ РА, министра иностранных дел РА, министра обороны РА, начальника Генштаба Министерства обороны РА, Генерального прокурора РА по ситуации на юго-восточной границе Армении и на их основе создать рабочую группу.

"Целью внеочередного заседания является получение разъяснений и объяснений представителей исполнительной власти по следующим вопросам: Министр обороны и начальник Генерального штаба Армении должны дать объяснение по чьим указаниям ВС РА и добровольческие отряды были отозваны с позиций, занятых на момент подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года;

Министр иностранных дел должен представить Комиссии объяснение того, в какой степени МИД РА было вовлечено в этот процесс, были ли соблюдены требования Закона о государственной границе РА, и существовал ли какой-либо международный договор, имеющий обязательную силу для Республики Армения;

Генеральный прокурор должен представить разъяснения относительно конституционно- правовых оснований изменения Государственной границы Республики Армения и дать разъяснения относительно наличия правовых оснований для возбуждения или отклонения уголовного дела по статьям 300.2, 309 части 3 УК РА и статьи 299 УК РА.;

Директор СНБ РА должен представить отчет о действиях, предпринятых пограничными войсками СНБ РА в направлении защиты государственной границы РА, уточнить, какие действия планируется предпринять для восстановления территориальной целостности РА и привлечь к ответственности субъекты, ответственные за нарушение внешних границ РА.

Созыв внеочередного заседания Постоянной комиссии по обороне РА обусловлен тем, что с 16 декабря 2020 года Вооруженные силы Азербайджана оккупировали часть суверенной территории РА, препятствую свободному перемещению иностранных и граждан Республики Армения по суверенной территории РА; угрожают и запугивают проживающих в этих районах мирных жителей и передвигающихся по трассе Горис- Капан.

Учитывая жизненную важность вопроса, включенного в повестку дня, и большой общественный интерес, мы планируем провести заседание в открытом режиме, раскрытия какой-либо информации, содержащей гостайны, не предусмотрено", - говорится в обращении, и отмечается важность обеспечения присутствия всех вышеуказанных официальных лиц на заседании.

Под обращением подписались депутаты Тигран Абраамян, Артур Казинян, Гегам Назарян и Гегам Манукян.