Вторник, 12 Октября 2021 12:43

АрмИнфо.Верные исторической солидарности между Арменией и Францией, три французские государственные больницы присоединились к своим армянским коллегам в оказании помощи жертвам недавнего конфликта в Арцахе.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, в рамках этого сотрудничества 13-15 октября в Государственном медицинском университете им. Гераци в Ереване пройдет первая армяно-французская научно-медицинская конференция, посвященная оказанию помощи людям, пострадавшим в результате Арцахского конфликта.

Целью конференции является обмен опытом между армянскими и французскими специалистами, а также изучение перспектив сотрудничества двух стран в области здравоохранения.

Армяно-французская научно-медицинская конференция организована тремя государственными больничными системами Франции: госпитальным университетским центром Парижа (Assistance Publique - Hopitaux de Paris (AP-HP)), Университетскими больницами Лиона и Госпитальным специализированным центром Ле Винатье в Лионе при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и под высоким патронатом Посольства Франции в Армении.

В открытии первой армяно-французской научно-медицинской конференции примут участие президент РА Армен Саркисян, глава МОНКС РА Ваграм Думанян, посол Франции в Армении Анн Луйо и гости из Франции.

Регистрация участников ограничена. Регистрация по следующей ссылке: https://forms.gle/o3Gg63v1dZtr7R2Q8 .