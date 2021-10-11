Понедельник, 11 Октября 2021 16:31

АрмИнфо. 9 октября завершился ежегодный праздник кино в Армении. В музее <Арарат> Ереванского коньячного завода состоялось официальное закрытие 18-го международного кинофестиваля <Золотой абрикос>, в рамках которого армянскому зрителю представилась возможность посмотреть более 60 картин, показанных на престижных международных кинофестивалях в Каннах, Берлине, Роттердаме и др.

Главный приз фестиваля, как определило международное жюри, достался индийскому режиссеру П.С. Винотраджу за картину <Камешки>, который в феврале этого года был признан лучшим и на Роттердамском кинофестивале.

Это первый полнометражный фильм режиссера, снятый на мобильную камеру, главные герои которого не являются профессиональными актерами. Действия фильма разворачиваются на Юге Индии в тамильской деревне. В картине представлена шокирующая индийская реальность. Главными фигурами патриархальной драмы выступают отец-алкоголик и его малолетний сын, которые долго идут под палящим солнцем в поисках матери ребенка, сбежавшей из дома от побоев мужа.

Председателем жюри 18-кинофестиваля <Золотой абрикос> стал кино- и театральный режиссер Корнель Мундрузо, который является лауреатом престижных международных кинофестивалей, в частности Канн, Локарно и десятка других. В состав жюри вошли также продюсер Франсуа д'Артемар, директор Краковского международного кинофестиваля Кшиштоф Герат, кинокритик Лариса Майлюкова и композитор Роберт Амирханян.

Согласно сообщению пресс-службы кинофестиваля, в номинации <Серебряный абрикос> лучшим был признан фильм Дюдо Амади <Вниз по течению в Киншасу> (производство Конго / Франция / Бельгия), особого упоминания удостоилась картина гонконгского режиссера Цю Цзюнцзюна <Новая старая игра> (Гонконг / Франция).

Приз FIPRESCI имени Питера ван Бюрена получил фильм <Укрощение> режиссера Саломе Джаши (Швейцария/ Германия/ Грузия). В номинации <Косточка> среди короткометражных и региональных фильмов <золотой и серебряный абрикосы> забрали картины армянских режиссеров Кристине Арутюнян <Мир> (США/ Армения) и <Андегранунд> Овика Акопяна (Франция/Армения). В состав жюри регионального конкурса короткометражных фильмов вошли актриса Романна Лобач, художник Ваграм Муратян (автор плакатов <Золотой абрикос> этого года,) и директор фестивалей Филип Джалалдо, жюри FIPRESCI стали кинокритики Александр Мелян, Доминик Шмид, Майк Наафс.

Специального приза имени Геннадия Мелкояна удостоился армянский фильм <Вверх тормашками> режиссера Овсанны Шекоян.

Напомним, что международный кинофестиваль <Золотой абрикос> был основан в Ереване в 2004 году Фондом развития кино и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями <Золотого абрикоса> являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбольцян и Сусанна Арутюнян.