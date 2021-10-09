Суббота, 9 Октября 2021 14:28

АрмИнфо.Армянская ассамблея Америки (AAA) выступила против продажи 40 истребителей F-16 Турции. В ААА напомнили, что именно этот самолет был использован Азербайджаном против армянского народа во время 44- дневной войны в Арцахе прошлой осенью при полной поддержке Турции.

"Спутниковые снимки подтверждают, что истребители F-16 были тайно переброшены в Азербайджан до войны, против армянского народа в Арцахе также активно использовались турецкие ударные беспилотники", - заявили в ААА.

Согласно информации, сделка на миллиарды долларов должна быть одобрена Государственным департаментом США и Конгрессом США. Они также имеют право наложить запрет на продажу. "Конгресс и американский народ знают, что режим Эрдогана в Турции стал не только ненадежным союзником, но и опасным для интересов США и прав человека в регионе и во всем мире", - заявили сопредседатели Ассамблеи Ван Крикорян и Энтони Барсамян. "Использование F-16 для проведения геноцидных атак против христиан-армян в партнерстве с режимом автократа Алиева в Азербайджане - это не то, что США должны продвигать" - отметили они.

Напомним, что согласно информации ТАСС, со ссылкой на агентство Reuters, Турция обратилась к США с просьбой о закупке 40 истребителей F-16, а также проведении модернизации порядка 80 имеющихся у Анкары американских истребителей. По данным источников Reuters, сделка оценивается в миллиарды долларов, но все еще изучается Госдепартаментом и профильным правительственным ведомством, входящим в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны. Кроме того, напоминает Reuters, после возможного одобрения этими структурами сделку может заблокировать Конгресс. Республиканцы и демократы призывают вашингтонскую администрацию оказывать давление на Анкару в связи с закупкой российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. "В рамках проводимой политики Госдепартамент не подтверждает и не комментирует предполагаемые продажи или передачи вооружений и техники до тех пор, пока они не будут официально доведены до сведения Конгресса", - прокомментировали информацию агентству в американском внешнеполитическом ведомстве.