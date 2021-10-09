Суббота, 9 Октября 2021 14:08

АрмИнфо.Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар 12-13 октября посетит Армению с официальным визитом. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Индии.

"Это будет первый в истории визит министра иностранных дел Индии в независимую Армению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Джайшанкар проведет встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, главой МИД Араратом Мирзояном и спикером парламента Аленом Симоняном.

Согласно источнику, глава МИД Индии с 10 по 13 октября 2021 года посетит с официальным визитом Кыргызскую Республику, Казахстан и Армению. В частности, 10- 11 октября Субраманиам Джайшанкар посетит Кыргызскую Республику, а с 11 по 12 октября - Казахстан, где примет участие в 6-ой встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в г.Нур-Султан. Ожидается, что Джайшанкар проведет двусторонние переговоры с руководством Казахстана.

"Визит предоставит возможность оценить прогресс в наших двусторонних отношениях с тремя странами, а также обменяться мнениями о событиях в регионе. Это будет продолжением нашего повышенного взаимодействия со странами нашего "расширенного соседства", - говорится в сообщении.

Напомним, что 6 октября в ходе правительственного часа в парламенте министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, коснувшись переговоров со своим иранским коллегой на тему региональных инфраструктурных проектов, открытия коммуникаций и новых транзитных путей, в том числе международного транспортного коридора "Персидский залив - Черное море", подчеркнул высокую заинтересованность Индии в последнем проекте. Тогда же он сообщил, что через несколько дней Армению посетит глава МИД Индии.