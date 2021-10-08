Пятница, 8 Октября 2021 17:19

АрмИнфо.Официальный Тбилиси и дальше будет продвигать идею грузинской платформы премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Подобного мнения придерживается эксперт по Грузии Джонни Меликян.

Однако по его убеждению, Грузия не будет чинить препятствий в реализации платформы "3+3", в случае согласия Еревана.

"Сегодняшнее заявление главы МИД Грузии означает, что если Армения согласится на турецкую инициативу "3 + 3", то официальный Тбилиси не будет чинить препятствий в ее реализации, и даже будет в ней участвовать в какой-то мере. Но, не так, чтобы это будет по душе грузинской стороне", - считает эксперт.

По его словам, официальный Тбилиси уже выдвинул свою инициативу и продвигает ее. "Но, Грузия не желает стать деструктивной стороной,

если все будут согласны на "3+3"", - подытожил он.

Ранее, вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани реагируя на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, предложившего формат регионального сотрудничества "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии с одной стороны и Ирана, России и Турции - с другой отметил, что Грузии будет сложно участвовать в формате "3+3" вместе с Россией, тем не менее, страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах.

"Безусловно, когда мы не видим никаких процессов в направлении деокупации, очень сложно участвовать в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах. Тем не менее, хочу предоставить общественности такую позицию для размышления - в этих больших геополитических проектах и отношениях мы должны быть представлены хотя бы в какой-то форме. Нужно, чтобы мы не отставали от тех процессов, которые развиваются в регионе и обязательно участвовали во всех новых, даже инфраструктурных проектах, которые могут обойти Грузию стороной, из-за чего страна может потерять свою роль и функцию. Поэтому здесь важно иметь четкую позицию, чтобы интересы нашей страны не пострадали", - заявил Залкалиани.

Днями ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с

министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном, что

была обсуждена инициатива "о том, чтобы создать формат "3+3?: три

закавказских страны и три их больших соседа - Россия, Иран и Турция".

Как отметил Лавров, у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана. Он отметил, что РФ ведет работу с армянскими коллегами. По его словам, российская сторона рассчитывает, что Грузия, несмотря на переживаемые ей проблемы, сможет увидеть свой интерес в создании такого механизма.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН предложил мировым лидерам "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе. Как тогда отметил грузинский премьер, Тбилиси готов принять первую встречу в рамках мирной инициативы. По его словам, новый формат поможет построению диалога и будет практическим решением региональных вопросов. Позже глава правительства заявил, что Грузия выступает с инициативой создать в Тбилиси платформу для контактов армянской и азербайджанской сторон на высоком уровне.