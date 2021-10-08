Пятница, 8 Октября 2021 17:14

АрмИнфо.Арменоведение в центре внимания Европейского союза. Об этом говорится в сообщении Национальной академии наук Армении (НАН РА).

Согласно сообщению, 8 октября в НАН РА была презентована программа "Историческая Армения как перекресток межкультурных отношений между Европой и Азией 9-14 веков".

Автор проекта - всемирно известный ученый, профессор Флорентийского университета в Риме Заруи Погосян. Проект стоимостью в 2-2,5 миллиона евро и сроком 5 лет финансируется Евросоюзом.

Одна из основных целей проекта - представить роль исторической Армении в средние века как одного из важнейших перекрестков евразийских межкультурных отношений. В рамках программы при Флорентийском университете будет создан Центр арменоведения, через который будет расширено сотрудничество с учеными, работающими в Армении.

"Наша команда сконцентрирует внимание на исторической Армении и более широкой окружающей географической области, которая простирается от гор Южного Кавказа на запад до Анатолии и на юге до северной Месопотамии. Это регионы, с которыми у армян многовековые исторические и культурные связи. В рамках проекта выясним, какие культурные связи создаются в результате миграции больших групп населения или оккупации новых территорий путем вторжения вооруженных сил, как формируются отношения между оккупированным населением и иностранной правящей элитой, как эти обстоятельства влияют на социальные нормы или национальные традиции", - сказала Заруи Погосян. Она подчеркнула, что в программе будет распространяться большое количество исходных материалов, особенно на армянском языке, которые станут основой для новых исследований.