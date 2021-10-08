Пятница, 8 Октября 2021 13:43

АрмИнфо. Грузии будет сложно участвовать в формате "3+3" вместе с Россией, тем не менее, страна в какой-то форме должна быть представлена в крупных геополитических проектах. Так вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Залкалиани прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, предложившего формат регионального сотрудничества "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии с одной стороны и Ирана, России и Турции - с другой.

"Безусловно, когда мы не видим никаких процессов в направлении деокупации, очень сложно участвовать в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах.

Тем не менее, хочу предоставить общественности такую позицию для размышления - в этих больших геополитических проектах и отношениях мы должны быть представлены хотя бы в какой-то форме, безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту", - заявил Залкалиани.

Глава МИД Грузии подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность страны являются "красной линией".

"Нужно, чтобы мы не отставали от тех процессов, которые развиваются в регионе и обязательно участвовали во всех новых, даже инфраструктурных проектах, которые могут обойти Грузию стороной, из-за чего страна может потерять свою роль и функцию. Поэтому здесь важно иметь четкую позицию, чтобы интересы нашей страны не пострадали", - сказал Залкалиани, передает Новости-Грузия.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амира Абдоллахианом, что была обсуждена инициатива "о том, чтобы создать формат "3+3?: три закавказских страны и три их больших соседа - Россия, Иран и Турция".

Как отметил Лавров, у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана. Он отметил, что РФ ведет работу с армянскими коллегами. По его словам, российская сторона рассчитывает, что Грузия, несмотря на переживаемые ей проблемы, сможет увидеть свой интерес в создании такого механизма.

Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.