Пятница, 8 Октября 2021 12:51

АрмИнфо.

Ереван. 08.10.2021. АрмИнфо, Наира Бадалян. Руководитель оппозиционной фракции "Айастан" Национального Собрания Армении Сейран Оганян не видит опасности войны в ближайшем будущем. Об этом он заявил 8 октября на брифинге в НС.

По его словам, делать точные прогнозы и выводы относительно вероятности начала новых боевых, невозможно, поскольку оппозиция не ознакомлена с оценкой властей Армении "о степени хрупкости среды безопасности", в том числе по части региональных угроз со стороны турецко-азербайджанского тандема, и проблем, связанных с возможным вторжением на Южный Кавказ. Как считает экс-министр обороны, именно "аппетит" данного тандема вынудил Иран проводить военные учения для обеспечения безопасности своих границ.

"Чтобы дать реалистичную оценку, сделать выводы о возможном начале боевых действий, необходимо в полном объёме располагать теми задачами, которые обсуждаются в Совете безопасности, Минобороны, Генштабе. Угроза войн присутствует всегда, но в сегодняшних условиях не думаю, что она возможна в ближайшем будущем", - сказал Оганян.