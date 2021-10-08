Пятница, 8 Октября 2021 11:28

АрмИнфо. Фракция "Армения", как и заявляла, оспорила в Конституционном суде законодательный пакет об укрупнении общин.

"Примечательно, что постоянно жалующийся на свои полномочия президент республики Армен Саркисян, имея конституционную обязанность следить за соблюдением Конституции, в условиях, когда законодательный пакет противоречил, по меньшей, мере требованиям принятого недавно Конституционным судом решения, нарушив право 441 общины быть услышанными, не обратился в Конституционный суд, просто ограничился встречами с некоторыми представителями власти.

С учетом актуальности вопроса фракция "Армения" представила в Конституционный суд также ходатайство о немедленном приостановлении действия этого законодательного пакета. Обращение вчера зарегистрировано в КС", - говорится в заявлении "Армения".

Напомним, что 8 сентября правительство одобрило пакет поправок к закону "Об административно-территориальном делении Республики Армения" и "О местном самоуправлении", согласно которому в результате объединения 441 общины в Армении общин станет 37. Остальные 404 общины будут иметь статус населенного пункта, где вместо главы общины будет административный представитель, а распоряжаться бюджетом будут глава и Совет старейшин укрупненной общины. После завершения всего процесса, в Армении будет 77 укрупненных общин, не считая Еревана.

Процесс стартовал в 2016 году, тогда в результате объединения 486 общин было создано 54 укрупненных общин. На данном этапе среди укрупняющихся общин есть такие, которые в прошлом уже были укрупнены, на этот раз к ним будут присоединены новые общины.

Законопроект был принят парламентом 24 сентября. Теперь, согласно документу, во всех 37 новообразованных общинах, даже если срок полномочий главы общины не истек, в ближайшее время пройдут выборы в Совет старейшин по партийным спискам. Кандидат партии, набравшей наибольшее число голосов, возглавит общину. Добавим также, что 8 сентября на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян сказал, что есть решение Конституционного суда о том, что проведение местного референдума по этому вопросу неконституционно и укрупнение как политический процесс будет решаться только в сфере Национальное собрание - правительство. Политическое решение уже принято, сказал премьер.