Пятница, 8 Октября 2021 09:54

АрмИнфо."Грузия уже наделилась сильной функцией регионального игрока". Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в эфире Общественного телеканала страны.

Он отметил, что впервые за 30 лет Грузия добилась выполнения важных региональных ролей и функций.

"Сегодня, впервые за 30 лет, Грузия уже выполняет важную роль и функцию. Как вам известно, по прямой инициативе и при посредничестве премьер-министра, между лидерами Азербайджана и Армении ведется активная коммуникация. Правительство Грузии добилось этих первых шагов, прежде всего, с точки зрения регионального сотрудничества. Этот важный результат был достигнут благодаря нашему посредничеству", - сказал Залкалиани, передает АПА.

Министр отметил, что при активной поддержке Европы и США будут предприняты и дальнейшие шаги в этом направлении.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН предложил мировым лидерам "мирную инициативу соседства" для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе. Как тогда отметил грузинский премьер, Тбилиси готов принять первую встречу в рамках мирной инициативы. По его словам, новый формат поможет построению диалога и будет практическим решением региональных вопросов. Позже глава правительства заявил, что Грузия выступает с инициативой создать в Тбилиси платформу для контактов армянской и азербайджанской сторон на высоком уровне