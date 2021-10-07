Четверг, 7 Октября 2021 19:13

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уклонилась от ответа на вопрос о позиции Москвы относительно утверждений Тегерана о наблюдающихся тенденциях изменения карты в Закавказье.

Так, 7 октября в ходе еженедельного брифинга на уточнение журналиста согласно ли Москва с заявления Ирана о том, что в Закавказье наблюдаются тенденции геополитических изменений и изменения карты региона, Захарова напомнил, что у иранского внешнеполитического ведомства есть свой прекрасный официальный представитель и посоветовала обратиться за комментариями туда. <Могу лишь сказать, что мы исходим из приоритетного характера задачи по обеспечению геополитической стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. Россия проводит соответствующую комплексную политику, в том числе путем поддержания диалога со всеми региональными игроками. Вчера главы МИД РФ и ИРИ обсуждали инициативу создания формата <3+3> (Россия, Иран, Турция, Армения Азербайджан, Грузия)? У иранских друзей позитивное отношение к этой инициативе>, - отметила она.

Отметим, что глава МИД ИРИ, в том числе и в ходе вчерашнего визита в Москву заявил, что Иран не примет геополитических изменений на Кавказе. <Регион не может мириться с новыми чрезмерными требованиями. Иран ожидает, что другие страны положительно отреагируют на его политику добрососедства. Мы не примем геополитических изменений в регионе на Кавказе. Мы по- прежнему обеспокоены присутствием сионистов и террористов>, - сказал он накануне на пресс- конференции с российским коллегой.