Четверг, 7 Октября 2021 12:05

АрмИнфо.Найдено решение по транзитной перевозке иранских грузов по территории Армении в обход азербайджанских постов. К такому выводу пришел заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян.

"Судя по недавнему твиту министра дорог и городского развития Ирана Ростама Касеми, найдены решения по части перевозок иранских товаров по территории Армении в обход азербайджанских башибузуков, и в ближайшее время региональные транзитные карты будут полностью изменены", - отметил Восканян.

По его словам, примечательно что, по сути, в ответ на мечты Баку

Анкары о так называемом "Зангезурском коридоре" иранский министр в своем посте использовал фразу "Кавказский коридор", который обеспечит выход Ирана к Черному морю и Европу исключительно через Армению и Грузию.

"Не называя имени, Ростам Касеми также предупредил диктатора в Баку, что никакой путь не останется закрытым для Ирана", - подытожил иранист.

Отметим, что камнем преткновения между Баку и Тегераном стали действия азербайджанских силовиков в отношении иранских фур на дороге Горис-Капан Сюникской области РА, 21 км которой оказались под контролем азербайджанской стороны. Так, с сентября текущего года, азербайджанская сторона начала останавливать иранские фуры на так называемый таможенный досмотр на вышеуказанном участке и требовать 200-400 долларов с иранских водителей за проезд по этому участку в качестве сбора. Более того, два иранских водителя были задержаны за якобы доставку груза в Нагорный Карабах.

В ответ на эти действия Баку, Иран объявил о проведении широкомасштабных военных учений у границ с Азербайджаном, куда были стянуты многочисленные силы. Более того, после различных недружелюбных заявлений и действий из Баку, Иран объявил о закрытии воздушного пространства для азербайджанских военно-воздушных сил. Это стало ответом на закрытие в Баку офиса Оджага Неджата - представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Глава МИД Ирана в рамках визита в Москву еще раз подчеркнул, что Иран не потерпит геополитических изменений на Южном Кавказе, также как и изменения карты региона. Он также указал на недопустимость вовлечения внерегиональных сил в региональные процессы и выдвижения непомерных требований. В Иране заявили о неприемлемости присутствия террористов и представителей сионистского режима у своих границ.