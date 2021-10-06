Среда, 6 Октября 2021 22:13

АрмИнфо.Сегодня в Ватикане состоялась встреча между Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегин II-ым и Его Святейшеством Папой Римским Франциском.

Как сообщили в святом Эчмиадзине, в ходе беседы Католикос коснулся катастрофических последствий 44-дневной войны, текущих вызовов, стоящих перед Арменией и Арцахом. Он особо подчеркнул проблему возвращения военнопленных из азербайджанского плена. Гарегин II-ой также поблагодарил главу католической церкви за поддержку армянского народа и Армении во время войны.

Затем делегация во главе с Патриархом всех армян также встретилась с генеральным секретарем Ватикана кардиналом Петро Паролини. Особо были затронуты вопросы, связанные с безопасностью народа Арцаха, посягательствами Азербайджана на суверенные территории Армении, вопросы сохранения армянского духовного и культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. Католикос Всех Армян придал большое значение роли международного сообщества в преодолении существующих вызовов.