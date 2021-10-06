Среда, 6 Октября 2021 19:55

АрмИнфо. Ограничения прохождения грузовых автомобилей через КПП Верхний Ларс связаны исключительно со строительными работами с российской стороны. Об этом сообщил в парламенте Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

По его словам, скопление большого количества большегрузных машин у КПП Ларс обусловлено исключительно этим обстоятельством и опроверг информацию о том, что от ограничений в большей степени страдают армянские дальнобойщики, перевозящие скоропортящиеся продукты. Он отметил, что сотрудники армянского посольства в Грузии мониторят ситуацию и стараются помочь в прохождении машин через КПП.

По словам министра, ситуация будет исправлена к 18 октября, так как российская сторона сегодня оборудует две дополнительные таможенные точки, чтобы облегчить напряженную ситуацию. После того как строительные работы будут завершены, к 2023 году общая пропускная способность КПП Верхний Ларс существенно возрастет - до 3 тыс автомобилей в сутки.

Отметим, что в течение последней недели на границе Грузии и России скопилось более 2 сотен большегрузых машин из Армении. Трафик настолько увеличился, что КПП не справляется с потоком.