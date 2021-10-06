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АрмИнфо. Ограничения прохождения грузовых автомобилей через КПП Верхний Ларс связаны исключительно со строительными работами с российской стороны. Об этом сообщил в парламенте Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.
По его словам, скопление большого количества большегрузных машин у КПП Ларс обусловлено исключительно этим обстоятельством и опроверг информацию о том, что от ограничений в большей степени страдают армянские дальнобойщики, перевозящие скоропортящиеся продукты. Он отметил, что сотрудники армянского посольства в Грузии мониторят ситуацию и стараются помочь в прохождении машин через КПП.
По словам министра, ситуация будет исправлена к 18 октября, так как российская сторона сегодня оборудует две дополнительные таможенные точки, чтобы облегчить напряженную ситуацию. После того как строительные работы будут завершены, к 2023 году общая пропускная способность КПП Верхний Ларс существенно возрастет - до 3 тыс автомобилей в сутки.
Отметим, что в течение последней недели на границе Грузии и России скопилось более 2 сотен большегрузых машин из Армении. Трафик настолько увеличился, что КПП не справляется с потоком.
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|В Армении нет структуры, которая бы взяла на себя ответственность за безопасность граждан республики на трассе Горис-Капан - Депутат
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|Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильности
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|Пашинян: Внеочередные выборы в Армении генерировали важное политическое содержание
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|Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию в Закавказье
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|Глава МИД ИРИ: Не позволим путем иностранного вмешательства влиять на отношения Ирана с соседями
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
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