Среда, 6 Октября 2021 19:14

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян продолжает настаивать, что за 30 лет в Шуши не было осуществлено достаточно инвестиций, мало было построено жилых домов. Об этом он заявил 6 октября в ходе правительственного часа, отвечая на вопрос оппозиционного депутата от "Честь имею" Тиграна Абрамяна.

Абрамян процитировал слова Никола Пашиняна, прозвучавшие в Литве. "Мы так много говорим о Шуши. Сколько жилых домов построено в Шуши за 30 лет? Почему никто не спрашивает, почему не построили, в чем была логика, у них не было денег?". Между тем, как отметил Абрамян, после войны в Шуши не было ни одного неповрежденного здания, сооружения. Уже потом в Шуши построили многоквартирные и частные дома, филиал ЦБ, дворец культуры, офицерские дома, ряд других учреждений, и наконец, по официальным данным в Шуши проживало около 4 000 жителей. "Хотел бы поинтересоваться, был ли Пашинян в Шуши до войны, и если-да, то регистрировал ли он описанные им здания?", - сказал депутат.

"То, что, можно было видеть, я естественно видел, и то, что я сказал, конечно, не подлежит сомнению", - ответил Пашинян, подчеркнув, что ему нечего добавить к своим заявлениям в Литве.

Затем Пашинян уточнил, что говорил о строительстве жилых домов. Далее отметил, что упомянутый Абрамяном список может не уместиться на одной странице. "Давайте посчитаем сколько было инвестировано в Шуши и сколько вложено в Баден-Баден: У меня такое впечатление, что мы живем в параллельных реальностях: То, что я объявил, я правильно объявил",- заключил Никол Пашинян.