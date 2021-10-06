Среда, 6 Октября 2021 17:24

АрмИнфо.Предоставление Арменией воздушного пространства противнику именно сегодня - самый худший из возможных сигналов Ирану. Такого мнения придерживается заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян.

"Предоставление Арменией воздушного пространства вражескому самолету именно сегодня и именно в таком направлении - самый худший из возможных сигналов, которые можно было послать Ирану", - заявил Восканян.

В свою очередь Исполнительный директор Международного центра человеческого развития, советник президента Армении Теван Погосян реагируя на сообщение о предоставлении воздушного коридора Азербайджану, в частности сказал: "Один только вопрос - если азербайджанское воздушное пространство никогда не было закрыто для гражданской авиации Армении, то в чем тогда заключалась проблема, что ни один гражданский борт за всё это время так и не оправился в Арцах? Республика Арцах запретила или же Азербайджан в прошлом не считал Нагорный Карабах своим и не брал на себя ответственность? Или если так, то почему сейчас самолеты не летают, российские миротворцы запрещают или за пределами села Тег иная реальность?".

При этом Погосян возмутился попытками представить армянскому обществу Азербайджан в хорошем свете, напомнив о заявлении президента АР Ильхама Алиева, сделанное два дня назад, где последний пообещал разбить головы всем армянам. "Чьи интересы обслуживают эти заявления", - вопрошал Погосян.

Отметим, что сегодня СМИ Армении наводнила информация о том, что власти страны позволили AZAL использовать воздушное пространство страны. Эта информация была растиражирована на фоне закрытия Ираном своего неба для ВВС Азербайджана и вызвала неоднозначную реакцию.

Данные действия властей Армении раскритиковали как оппозиционные депутаты, так и широкие общественные массы.

Позже Комитет гражданской авиации (КГА) Армении выступил с сообщением по поводу осуществления с сегодняшнего дня азербайджанской авиакомпанией AZAL воздушного пространства Армении для осуществления пассажирских рейсов из Баку в Нахиджеван.

В Комитете подтвердили, что 6 октября этого года рейс по маршруту Баку-Нахиджеван был осуществлен над воздушным пространством Республики Армения. "Использование воздушного пространства гражданскими самолетами как Республики Армения, так и Азербайджана не ограничивалось, за исключением периода 44-дневной войны. Полеты по указанному маршруту выполнялись непрерывно до 8 ноября 2014 года, после чего азербайджанская сторона по собственной инициативе прекратила использование воздушного пространства Республики Армения. Все это время продолжаются полеты из аэропорта "Звартноц" через воздушное пространство Азербайджана в другие страны, как собственно и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Здесь также добавили, что разрешение на транзитные авиационные перелеты не выдается авиационными властями Армении, так как согласно установленным процедурам разрешение на осуществление транзитных полетов гражданскими судами не требуется. "Право выбирать воздушные маршруты остается за эксплуатантами воздушных судов", - говорится в заявлении авиационного ведомства.

Заметим также, что в ходе широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха, Баку использовал гражданские суда для переброски террористов и наемников из Нахиджевана в зону конфликта.