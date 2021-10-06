Среда, 6 Октября 2021 16:43

АрмИнфо.В правительстве Армении прошло рабочее обсуждение по пакету содействия ЕС в размере 2,6 млрд евро под председательством вице-премьера РА Мгера Григоряна и директора департамента Восточного партнерства Генерального директората Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Евросоюз Лоуренс Мередит

Как сообщает пресс-служба правительства, во встрече приняли участие глава делегации ЕС, посол Андреа Викторин, регионального представительства Европейского инвестиционного банка (EIB) на Южном Кавказе Мачей Чура, глава армянского офиса Европейского банка реконструкции и развития Дмитрий Гвиндадзе, официальные лица ЕС и РА.

В начале обсуждения заместитель премьер-министра поблагодарил партнеров и подчеркнул, что это рабочее обсуждение положит начало переговорам по конкретным целям, разработанным Правительством в соответствии с руководящими принципами, установленными в рамках Пакета помощи ЕС.

Советник вице-премьера Мане Адамян представила участникам встречи предложенные правительством ориентиры, их основные составляющие, индикативные расходы. В ходе обсуждения была уточнена последовательность совместных шагов, направленных на эффективную реализацию программ, возможные механизмы финансирования инвестиций.

Напомним, что в июле 2021 года после встречи с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил готовность Брюсселя предоставить Армении финансовую помощь на сумму 2,6 миллиарда евро. Эти средства должны быть направлены на развитие инфраструктуры и демократические реформы, заявил Мишель. ЕС предложил обратить внимание на пять первоочередных программ в сферах, реформирование которых может значительно изменить ситуацию для жителей Армении в течение ближайших 4-5 лет. По словам комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Вархеи, эти программы предполагают экономический рост, создание новых рабочих мест, сильную экономику. Средства будут направлены на поддержку МСБ, на содействие социально- экономическому развитию и развитию коммуникаций, строительство трассы "Север-Юг", инвестиции в сферы информационных технологий, укрепление южных регионов Армении.