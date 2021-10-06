Среда, 6 Октября 2021 16:37

АрмИнфо.Россия против наращивания военной активности на Южном Кавказе. Об этом 6 октября в Москве на брифинге после переговоров с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, касаясь ситуации на Южном Кавказе.

Он еще раз напомнил о неизменности российской позиции по региональной ситуации и подернул, что именно Россия сыграла решающую роль в остановке войны в зоне нагорно- карабахского конфликта год назад, а также в заключении трехстороннего заявления на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России, в соответствии с которым в зоне конфликта развернута российская миротворческая миссии, обеспечивающая спокойствие и создающая условия для восстановления мирной жизни.

Глава МИД России добавил, что в этом же совместном заявлении содержались принципы, определяющие дальнейшие шаги по продвижению урегулирования, включая работу по разблокировке всех транспортных коммуникаций и экономических связей в этом регионе.

По словам Лаврова от этого выиграют не только Армения и Азербайджан, но и Грузия - как еще одна Закавказская страна, и Иран, и Россия, и Турция - как ближайшие соседи трех республик Южного Кавказа.

"В этом контексте мы обсуждали сегодня инициативу по созданию формата "3+3" - три Закавказские страны и три их больших соседа (Иран, Россия и Турция). У иранских друзей позитивное отношение к этой инициативе, такое же отношением мы наблюдаем и в Азербайджане и Турции. Работаем с нашими армянскими коллегами. Рассчитываем, что и Грузия несмотря на все переживаемые ею проблемы сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласовании решений по ускоренному развитию этого региона, который долго время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов", - сказал главный дипломат России.

Вместе с тем глава МИД России высказался против наращивания военной активности в этом регионе. "Против того, чтобы какие-либо учения носили провокационных характер. Есть озабоченности, которые высказывает, скажем, тот же Азербайджан в связи с недавними учениями наших иранских друзей, проведенные недалеко от границы", - сказал Лавров.

В свою очередь глава МИД Ирана, реагируя на последнее предложение

российского коллеги, подчеркнул важность невмешательства

нерегиональных стран в процессы в регионе. "Мы выступаем за

добрососедство между всеми странами региона и мира. И я очень

надеюсь, что в ближайшем будущем мы дойдем до точки, при которой в регионе не наблюдались бы напряженность, недоразумения, конфликт. Господин Лавров коснулся учений, которые проходят в регионе. Хотел бы отметить, что Азербайджан на постоянной основе проводил шесть учений с различными странами", - сказал иранский министр, назвав эти учения провокационными.

По его словам, несмотря на то, что каждая страна сама решает вопрос их проведения, но всё же скопление такого количества вооружения не внушает хороших эмоций в регионе.

"Исламская Республика Иран за последнее время проводила лишь одни учения и лишь после соответствующего дипломатического уведомления всех стран региона. Эти учения проводились внутри Ирана и были посланием мира, стабильности и безопасности в регионе, и ни как иначе", - подытожил Абдоллахиян.