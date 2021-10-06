Среда, 6 Октября 2021 16:35

АрмИнфо. Иран не потерпит геополитических изменений на Южном Кавказе. Об этом 6 октября в Москве на брифинге после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

Отметив, что беседа с Лавровы по региональным вопросам была прорывной, иранский министр сказал: "Что касается Южного Кавказа, у нас есть обеспокоенности, которые мы обсудили с господином Лавровым. Мы считаем, что регион, конечно же, больше не потерпит непомерных требований. Мы дружественно и братски настроены по отношению к своим соседям. И то, что здесь звучат заявления и вызывается разочарование по поводу развития отношений между Ираном и одним из его соседей - мы недовольны".

При этом он выразил убеждение, что соседи ИРИ должны позитивно ответить на иранскую политику, направленную на развитие добрососедских отношений.

"Мы, конечно же, не потерпим геополитических изменений и изменения карты на Кавказе. И у нас серьезные обеспокоенности по поводу присутствия террористов и сионистов в этом регион", - сказал глава МИД Ирана, добавив, что Тегеран не будет ни с кем церемониться по вопросу обеспечения собственной и региональной безопасности.

Абдулахиян отметил, что посыл Ирана соседям - дружба и обеспечение интересов всех стран региона.

При этом он добавил, что Лавров говорил о региональных диалогах с участием Ирана. "Мы считаем, что диалог и беседа с регионом, безусловно, входит в принципиальный инструмент развития отношений в регионе, обеспечив его устойчивую безопасность и стабильность", - подытожил он.