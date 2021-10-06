Среда, 6 Октября 2021 16:30

АрмИнфо.Парламент Армении 6 октября во втором и окончательном чтении принял законопроект о внесении изменений в закон "Об оплате лиц, занимающих госдолжности и госслужащих", предполагающий расширение перечня услуг, предоставляемых госслужащим в рамках соцпакета.

Как заявил парламентариям замминистра труда и социальных вопросов Рубен Саркисян, законопроект в том числе направлен на повышение привлекательности работы в госсистеме. Замминистра пояснил, что бенефициарами инициативы не являются заместители министров, министры, вице-спикеры и премьер- министр республики, а также члены их семей, о чем писали ряд СМИ.

Теперь средства соцпакета в размере 72 тыс драмов, помимо действующих направлений - приобретение минимального пакета медуслуг по страхованию здоровья бенефициара и члена его семьи, оплату отдыха в Армении и в Арцахе, погашение ежемесячной платы по ипотечному кредиту и платы за обучение, будут также покрывать расходы за пользование услугами спортивно-оздоровительных и спортивных комплексов, бассейнов и других спортивных организаций, а также погашение студенческих кредитов по государственной субсидии "в целях физической закалки и здорового образа жизни".

Напомним, программа соцпакетов для госслужащих действует в Армении с 2012 года. Соцпакет предоставляется госслужащим и членам их семей (женам, мужьям и детям до 27 лет) Соцпакет полагается служащим ведомств законодательной, исполнительной и судебной власти (кроме дипломатов, работающих за рубежом), а также школьным учителям, преподавателям техникумов (не вузов), сотрудникам культурных учреждений, домов-интернатов и других учреждений для детей и престарелых, институтов Академии наук. Госбюджетом на соцпакеты (за исключением компонента медобслуживания) предусматривается около 10 млрд. драмов, бенефициариями системы являются около 100 тыс. госслужащих