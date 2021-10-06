Среда, 6 Октября 2021 12:51

АрмИнфо.Этот визит хорошая возможность для обсуждения региональной повестки дня - по Южному Кавказу, Афганистану и Йемену. Об этом 6 октября в Москве на открытии переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

"Нам бы хотелось подчеркнуть, что в нашем с вами соседстве и нашей политике добрососедства нового правительства Ирана - Россия приоритет", - сказал глава МИД ИРИ.

При этом он добавил, что его визит в Москву свидетельствует о тесных и привилегированных отношениях между Ираном и Россией. "У нас есть тесный опыт взаимодействия по международной и региональной повестке дня, очень разнообразного двустороннего сотрудничества. Сегодняшние переговоры нацелены на развитие наших отношений во всех областях, особенно в торговом секторе", - сказал глава МИД Ирана.

В свою очередь Лавров отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, между двумя странами продолжается интенсивный политический диалог, в том числе на уровне президентов двух стран. По его словам, именно ход выполнения договоренностей, достигнутых между президентами России и Ирана, в ходе августовского разговора, предстоит обсудить сегодня.

"Новым направлением нашего сотрудничества станет присоединение Ирана в качестве полноправного члена к Шанхайской организации по сотрудничеству (ШОС). Соответствующее решение было принято на недавнем саммите ШОС в Душанбе. И конечно, приоритетным вопросом сегодняшних переговоров будет также необходимость полноценного возобновления договоренностей по иранской ядерной программе без каких- либо изъятий или дополнений. Мы хотим обсудить сегодня, как можно ускорить этот процесс", - сказал российский министр.

Лавров констатировал, что из других тем на повестке дня, конечно взаимодействие в Сирии, в других регионах Ближнего Востока и Севера Африки, и что не маловажно пути восстановления нормальных отношений в зоне Персидского залива. В заключение он указал на своевременность этого визита.