Среда, 6 Октября 2021 11:05

АрмИнфо.В Лорийской и Тавушской областях выпал первый снег.

Так, согласно данным МЧС Армении, по положению на 10:35 утра в селах Мехваовит и Атан Лорийской области РА выпали осадки в виде снега.

Согласно дорожному департаменту, в 09:00 снег выпал и на Дилижанском перевале.

В целом, согласно сообщениям двух структур, дороги на территории страны открыты для проезда всех видов транспортных средств.

МЧС РА со ссылкой на коллег из Северной Осетии и Грузии сообщает, что дорога Степанцминда-Ларс открыта для движения всех видом транспортных средств.