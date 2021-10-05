Вторник, 5 Октября 2021 18:52

АрмИнфо.Возвращение Ирана на Южный Кавказ исходит из стратегических интересов Армении. Более конкретно речь идет об Армянском стратегическом планировании, от которого так далеки представители нынешнего армянского политического класса. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик Саро Сароян.

"Я никоим образом не имею в виду стимулирование в Армении каких-либо проиранских настроений. Но я нахожу, что сегодня настало время для проведения в жизнь такой внешней политики, которая окажет реальное содействие возвращению ИРИ после почти 200-летнего перерыва в наш регион. Политики, которая позволит иранцам перейти реку Аракс и перевернуть верх головой 200-летнюю игральную доску под названием Закавказье или Южный Кавказ.

В этом свете, аналитик напомнил, что, начиная с 1828 года, Иран никак не присутствует на Южном Кавказе в результате реализации в регионе политики России направленной на монополизацию внешнего присутствия и его превращения в зону исключительно собственного влияния. Причем, за последние 150 лет в результате трансформации границ, этнических чисток, уничтожения и т.д. ареал обитания армянского народа сжался до 30, в лучшем случае 40 тысяч квадратных километров.

Текущие дискурсы в Армении относительно армяно-российской дружбы и армяно- турецкого примирения Сароян считает прямым следствием осуществленного Москвой многолетнего стратегического планирования в рамках дискурса Закавказье - Южный Кавказ. На его взгляд, и сегодня спустя почти 200 лет ход событий в регионе говорит о его нахождении все в том же геополитическом русле в рамках все той же политической модели. Последнее, по его прогнозам, создает экзистенциальную угрозу самому существованию армянской нации, причем уже в ближайшие десятилетия.

"Соответственно, для нас текущие военные учения Ирана у реки Аракс имеют значение не столько в краткосрочной, сколько в среднесрочной перспективе. Имеет значение в контексте таких развитий и импульсов, которые позволят нашему народу сформировать и утвердить собственное осознание и решимость сломить этот, претящий сегодня нашим интересам, 200-летний статус-кво", - подытожил аналитик.

Иран начал стягивать войска к границе Азербайджана у реки Аракс еще в середине сентября. Реагируя на негодование в этой связи Алиева, МИД ИРИ заявил, что проведение учений - суверенное право любого государства. И лишь за день до начала маневров командующий Сухопутными войсками ВС бригадный генерал Киомарс Хейдари сделал официальное заявление, пояснив цели и задачи маневров. Собственно, об этом говорит само название учений - "Покорители Хайбара". Оплот иудеев оазис Хайбар к северу от Медины, в 629-м году был захвачен армией мусульман, возглавляемой пророком Мухаммедом.