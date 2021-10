Вторник, 5 Октября 2021 14:01

АрмИнфо. В культурном центре Hay Art c 1 по 8 октября проходит индивидуальная выставка работ начинающей молодой художницы Амассии Низиблян “From Myself, To Myself, By Myself”.

Экспозиция представляет собой в большей степени визуальный дневник художницы, в котором запечатлены фрагменты и эпизоды пережитых событий, эмоций, ощущений в период с 2019 по 2021 год. Сама Низиблян называет выставку своих работ экспериментальной, поскольку впервые представляет на всеобщее обозрение личный дневник, который из текстовой формы воплотился в серию сюрреалистических иллюстраций к ее жизни. «Мне важно понять, как мои работы будут восприняты окружающими, поскольку я делюсь сегодня чем-то очень личным», - призналась в беседе с корреспондентом АрмИнфо Амассия Низиблян.

Художница рассказала, что придает особую важность ведению дневника, воспринимая его как один из важных инструментов для самоанализа. «Я попробовала визуализировать свой дневник, применяя технику линейной нотации с использованием чернил. Изначально это были небольшие скетчи всего, что я видела. Потом пришло понимание того, что я могу увеличить эти масштабы», - поделилась художница.

По рассказу Низиблян, мир искусства открылся ей совсем в раннем возрасте, чему в большей степени поспособствовали родители молодой художницы. «Родители всегда хотели, чтобы я овладела каким-либо искусством. Не важно, что это будет музыка, живопись или другой вид искусства. Главное, чтобы имела что-то свое», - рассказала она.

Рисовать Амассия Низиблян начала с 6 лет, посещая групповые занятия рисования, после чего тогда еще совсем юная художница перед вступлением в университет продолжила учиться у художника Арарата Минасяна. Высшее образование Низиблян получила в Европе, окончив Британский университет, действующий в столице Чехии. «В Праге все изменилось. Я была в шоковом состоянии, поскольку была одна в незнакомой среде. Но то образование, которое я получала в Чехии крайне отличалось от того, что было в Армении. Там нам давали совершенно другую свободу, которая была вне контроля, на мой взгляд. И я поняла, что должна себя найти», - вспоминает художница.

В Британском университете Праги преподавателями Амассии стали Келли Хобен, Джон Хилл, Дженифер Де Фелисси, которые сыграли весомую роль в идейном формировании ее работ.

Отметим, что культурный центр Hay-Art расположен по адресу проспект Маштоца,7. Выставка открыта с 11:00 до 17:00. Вход свободный