Вторник, 5 Октября 2021 12:14

АрмИнфо. В результате геополитических процессов, в частности, 44-х дневной войны в Арцахе, старый порядок на Южном Кавказе умер, а новый еще не родился. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Понятно, что вся эта ситуация носит временный характер. Новому региональному статус-кво еще предстоит сложиться. И вот здесь важно отметить, что этот новый порядок будет касаться отнюдь не только взаимоотношений Армении, Арцаха, Азербайджана и России. Все это прямо затрагивает и место Ирана в нашем регионе. Также понятно, что это место уже не будет таким, каким оно было до азербайджанской авантюры в отношении Арцаха", - подчеркнул он.

В этом свете, политолог охарактеризовал все события, итоги и поствоенные импульсы на границе между Арменией и Азербайджаном как совершенно не соответствующие интересам Тегерана. По оценкам Искандаряна, довоенная 140-километровая граница с Арменией и Арцахом и поствоенная 40-километровая граница является совершенно разной с точки зрения геополитического форматирования и не может не отразиться на региональной роли ИРИ.

"Понятно, что все это приведет к изменениям. Также понятно, что эти изменения уже находятся в процессе. Как следствие, иранцы сейчас пытаются проявлять чрезвычайную сдержанность и пытаются определиться с собственными действиями в условиях нового статус-кво. Маневры иранских военных на границе с Азербайджаном из той же оперы. Это один из видов реакции Тегерана на происходящее с конечной целью по возможности крепче укрепить собственные политические позиции на Южном Кавказе ", - подчеркнул он.

2 октября Азербайджан привел армию в полную боевую готовность. Иран в свою очередь начал стягивать войска к границе Азербайджана еще в середине сентября. Реагируя на негодование в этой связи Алиева, МИД ИРИ заявил, что проведение учений - суверенное право любого государства. И лишь за день до начала маневров командующий Сухопутными войсками ВС бригадный генерал Киомарс Хейдари сделал официальное заявление, пояснив цели и задачи маневров. Собственно, об этом говорит само название учений - "Покорители Хайбара". Оплот иудеев оазис Хайбар к северу от Медины, в 629-м году был захвачен армией мусульман, возглавляемой пророком Мухаммедом.