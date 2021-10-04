Понедельник, 4 Октября 2021 18:42

АрмИнфо.В Москве 6 октября состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Последний раз они общались по телефону 9 сентября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, позиции России и ИРИ по многим международным темам близки или совпадают. Министры уделят особое внимание ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Единственный выход из сложившейся ситуации - скорейшее возобновление переговорного процесса по восстановлению полноценного функционирования <ядерной сделки>.

Будет предметно обсуждено положение дел в Афганистане в контексте принципиальной значимости эффективного реагирования на возникающие вызовы, в том числе купирования тер- и наркоугроз, а также международного содействия постконфликтному восстановлению этой страны.

По сирийскому урегулированию принципиальная позиция Москвы и Тегерана заключается в поддержке безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР, законного права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны. Эффективное взаимодействие в рамках Астанинского формата будет продолжено.

В ходе диалога главы внешнеполитических ведомств <сверят часы> по другим актуальным сюжетам региональной повестки, включая обстановку на Каспии, в Закавказье, в зоне Персидского залива, Йемене, Ливане, ближневосточном урегулировании.

Россия поддерживает решение о начале процедуры приема Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества, принятое в ходе саммита ШОС в Душанбе. Всегда выступали за полноформатное участие Ирана, которое будет способствовать повышению международного авторитета организации.

В последнее время, несмотря на пандемию новой коронавирусной

инфекции, российско- иранские отношения активно развиваются.

Сохраняется интенсивность политического диалога - после победы

Эбрахима Раиси на президентских выборах в Иране президенты наших

стран дважды общались по телефону. Поддерживаются интенсивные двусторонние контакты на различных уровнях, в том числе по линии глав внешнеполитических ведомств, парламентов, иных государственных структур и организаций.

В условиях по-прежнему непростой санитарно-эпидемиологической обстановки в мире между Москвой и Тегераном налажено эффективное практическое сотрудничество, в том числе по линии профильных ведомств, в области противодействия распространению COVID-19. Продолжаются поставки в ИРИ российской вакцины <Спутник V>. Иранские власти также одобрили применение в стране однокомпонентной вакцины <Спутник Лайт>, которая позволит ускорить вакцинацию населения и сформировать популяционный иммунитет. Рассчитываем, что эффективные отечественные препараты помогут иранским друзьям как можно скорее одержать победу над вирусом.

Намерены и далее расширять взаимовыгодные связи с Ираном, продолжать сотрудничество в интересах региональной стабильности и международной безопасности. Рассчитываем на укрепление позитивных тенденций во всех сферах российско-иранского взаимодействия