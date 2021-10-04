Понедельник, 4 Октября 2021 16:11

АрмИнфо.В столице Грузии - Тбилиси стартовали командно-штабные учения с компьютерной поддержкой "Eternity - 2021" при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, в ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военнослужащие трех стран и представители соответствующих госструктур выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов. Учения продлятся до 8 октября.

Меж тем, согласно официальному представителю Министерства национальной обороны Турции 5-8 октября в Нахиджеванской автономной республике пройдут совместные азербайджано-турецкие военно-тактические учения "Нерушимое братство - 2021".

Цель учений - развить сотрудничество и координацию между сухопутными войсками Турции и Азербайджана.