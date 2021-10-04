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АрмИнфо.Франция может признать Нагорно- Карабахскую Республику. Такого мнения придерживается мэр Парижа Анн Идальго, которая будет баллотироваться на президентских выборах Франции 2022 года.
Так, Анн Идальго на своей странице в Twitter разместила статью известного французского философа, писателя Бернара-Анри Леви под названием "Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику" и написала: "Я однозначно согласна, Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику".
Заметим, что Анн Идальго неоднократно выступала за то, чтобы официальный Париж признал независимость Нагорного Карабаха. Она это сделала и в период широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха.
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|Пашинян: Внеочередные выборы в Армении генерировали важное политическое содержание
|В Ереване заложили фундамент моста между армянским и аргентинским бизнесом
|Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию в Закавказье
|Пашинян вновь отправится в Россию на встречу с Путиным
|Глава МИД ИРИ: Не позволим путем иностранного вмешательства влиять на отношения Ирана с соседями
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|Посол: США стремятся найти возможности для налаживания сотрудничества между Азербайджаном и Арменией
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|Ардем Патапутян стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине
|Мэр Парижа: Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику
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|За сутки в Армении число выздоровевших превысило количество заболевших коронавирусом
|Литва может сыграть важную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС: Пашинян
|Никол Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым и обменять карты минных полей на пленных
|Серж Саргсян исключил новую войну в регионе
|Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана - Никол Пашинян
|Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на британское имущество семьи Ильха Алиева
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|Пашинян заверил литовских армян: решены проблемы, связанные с внутриполитической ситуацией
|Прогноз: "Зангезурский коридор" станет ударом по безопасности Ирана
|Арарат Мирзоян едет в Иран
|Верховный лидер Ирана обозначил "красные линии" в регионе
|Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью ТАСС
|Адам Шифф: Угроза для народов Армении и Арцаха остается невыносимо высокой
|СНБ задержала экс замначальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна
|Алиев обещает <адекватный ответ>, если Армения передаст точные карты минных полей
|Армен Григорян: Встреча между Пашиняном и Алиевым может состояться в ближайшем будущем в рамках МГ ОБСЕ
|Секретарь Совбеза: Суверенного коридора на территории Армении быть не может
|За сутки в Армении подтвердилось свыше 1000 случаев заражения коронавирусом
|Премьер-министр и президент Армении обсудили приоритеты правительства
|Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с министром иностранных дел Чехии.
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|Экс-премьер: "Коридорные" разговоры - не более чем проявления гибридной войны
|Михаил Саакашвили задержан в Грузии - правительство
|Главы МИД Армении и России обсудили выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху
|Глава Минобороны Армении на встрече с иранским послом подчеркнул роль Ирана в обеспечении региональной безопасности
|Соединенное Королевство заинтересовано в многостороннем сотрудничестве с Арменией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Туркменистан принял участие в открытии «ЭКСПО-2020»
|Российский Союз ветеранов обратился к ветеранской общественности Азербайджана и Армении
|Оппозиционный депутат предложил расширить круг бенефициаров и увеличить сумму, предоставляемую в рамках соцпакета
|В Москве прошли межмидовские консультации стран СНГ по международной информационной безопасности
|Гаагский суд рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана 14-19 октября
|Саркисян: Армения придаёт большое значение последовательному развитию взаимодействия с Китаем
|Армения и Индия рассматривают возможность укрепления оборонного сотрудничества
|Международный суд ООН 18 октября рассмотрит иск Азербайджана против Армении
|Грузовик опрокинулся и повредил железнодорожную инфраструктуру
|ЮКЖД осуществила перевозку строительного камня из Армении на Дальний Восток
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