Понедельник, 4 Октября 2021 14:44

АрмИнфо.Франция может признать Нагорно- Карабахскую Республику. Такого мнения придерживается мэр Парижа Анн Идальго, которая будет баллотироваться на президентских выборах Франции 2022 года.

Так, Анн Идальго на своей странице в Twitter разместила статью известного французского философа, писателя Бернара-Анри Леви под названием "Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику" и написала: "Я однозначно согласна, Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику".

Заметим, что Анн Идальго неоднократно выступала за то, чтобы официальный Париж признал независимость Нагорного Карабаха. Она это сделала и в период широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха.