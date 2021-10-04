Понедельник, 4 Октября 2021 13:54

АрмИнфо. Надо принять на вооружение такие сценарии разблокирования коммуникаций в регионе, которые не усугубят изоляцию стран и народов региона, а, напротив, создадут условия для их мирного сосуществования. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов в ходе совместного заявления по итогам встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Он с радостью констатировал, что сопредседательство МГ ОБСЕ активизировало свою деятельность. В этом контексте он положительно оценил встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке. "Армения выразила готовность начать процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, который должен стартовать путем создания для этого необходимых условий. Вопрос возвращения пленных, военнопленных и других удерживаемых - важная проблема", - сказал Пашинян.

Он подтвердил свое ранее заявление, что готов встретиться с президентом Азербайджана под эгидой сопредседательства МГ ОБСЕ. "Готов взять с собой все карты, которые представляют гуманитарную угрозу и не имеют функции безопасности для Армении, выразив надежду, что президент Азербайджана привезет с собой пленных, заложников и других удерживаемых в Азербайджане лиц", - отметил он. При этом, как указал премьер, нужно иметь в виду не только тех, чей факт пленения официально подтвержден, но и тех граждан, которые, по информации армянской стороны, находятся в Азербайджане, но факт их пленения не подтвержден. "Нелегко реализовать повестку дня открытия эры мирного развития, но, с другой стороны, считаю, что миру нет альтернативы, эта повестка постепенно должна быть реализована", - сказал он.