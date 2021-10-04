Arminfo.info




 Понедельник, 4 Октября 2021 10:57
Марианна Мкртчян

Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на британское имущество семьи Ильха Алиева

Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на британское имущество семьи Ильха Алиева

АрмИнфо.Тайные сделки и скрытое от глаз имущество сотен мировых лидеров, политиков и миллиардеров стали достоянием общественности благодаря одной из крупнейших в истории утечек финансовых документов. Новое офшорное досье окрестили Pandora Papers.

Более 650 журналистов под началом Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучили миллионы файлов, в которых фигурируют три десятка нынешних и бывших глав государств и более трех сотен чиновников.

Документы, среди прочего, связывают российского президента Владимира Путина с тайными активами в Монако и указывают на то, что премьер-министр Чехии, магнат Андрей Бабиш, которому через неделю предстоят выборы, не задекларировал офшорную компанию, на которую были приобретены две виллы на юге Франции.

Новое досье продолжает традицию последних семи лет, за которые в публичное пространство несколько раз утекали финансовые документы из офшоров. Самые известные из них: FinCen, "Райское досье", Panama Papers и LuxLeaks.

Благодаря новой утечке медиа-партнеры ICIJ, включая программу Би-би-си "Панорама", получили доступ к 12 млн документов компаний, оказывающих финансовые услуги в офшорных юрисдикциях - странах, где действуют льготный налоговый режим, необременительная отчетность и предельно облегченный порядок регистрации и ликвидации компаний.

Документы утекли из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.

Квартира Кривоногих в Монако

Досье содержит документы, которые позволяют предположить, что часть имущества президента Путина спрятана в Монако - к такому выводу пришли репортеры расследовательской передачи Би-би-си "Панорама", изучившие файлы Pandora Papers.

Они обнаружили связь между апартаментами Светланы Кривоногих в Монако с компанией, в которой обслуживались Геннадий Тимченко и Петр Колбин. Все трое считаются людьми, в разное время имевшими очень близкие связи с Путиным.

Из документов следует, что роскошные апартаменты в Монако с видом на гавань принадлежат Светлане Кривоногих и были куплены в 2003 году за 3,6 млн долларов.

Год назад издание "Проект", с тех пор признанное российскими властями нежелательной организацией и запрещенное, называло Кривоногих матерью дочери Путина, якобы родившейся в 2003 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о Кривоногих неоднократно отвечал, что никогда не слышал о такой женщине.

Как показало досье Pandora Papers, делами Кривоногих в Монако занималась компания Moores Rowland. Как выяснила "Панорама", среди клиентов компании были и Тимченко, и ныне покойный Колбин. Оба попали под санкции США как представители ближайшего окружения Путина.

На просьбу о комментарии юристы Тимченко ответили, что их клиент никогда не нарушал закон, а представители Moores Rowland сообщили, что очень тщательно проводят оценку новых клиентов и всегда действуют в рамках установленных правил. А комментировать дела отдельных клиентов не могут ввиду конфиденциальности отношений.

Британская недвижимость как магнит для сомнительных капиталов

Некоторые из имен, встречающихся в досье, уже звучали в связи с подозрениями в коррупции, отмывании денег и в уходе от налогов.

Одним из главных откровений стал масштаб скупки недвижимости в Великобритании известными и обеспеченными персонажами через тайные, но вполне легальные офшорные схемы. В утечке содержатся сведения о 95 тысячах компаний, использованных с этой целью.

Что еще раз подчеркивает, что британские власти так и не выполнили многочисленные обещания создать реестр офшорных владельцев недвижимости, несмотря на озабоченность общества тем, что подобные инвестиции могут служить инструментом отмывания незаконных доходов.

Вот лишь один пример. Семью президента Азербайджана Ильхама Алиева обвиняли в грабеже собственной страны. Pandora Papers указывают на то, что Алиевы и их приближенные имели отношение к сделкам с недвижимостью в Великобритании на сумму более 400 млн фунтов (это более полумиллиарда долларов США).

Некоторые сделки Алиевых способны вогнать в краску британские власти. Так, например, первая семья Азербайджана, похоже, заработала более 30 млн фунтов на продаже одного из своих зданий во Владения короны (Crown Estate). Это империя недвижимости и земель стоимостью в десятки миллиардов фунтов, которая принадлежит королеве, но управляется в интересах подданных.  Многие сделки, отраженные в утекших документах, являются полностью законными.

Но, по словам Фергуса Шиля из ICIJ, "масштаб утечки беспрецедентен, и она наглядно демонстрирует, какие услуги офшорные компании могут предложить желающим припрятать сомнительные доходы или уйти от налогов".

"Они используют офшорные счета и трасты, чтобы скупать недвижимость в других странах на миллионы долларов и обогащать себя и семью за счет простых граждан".

ICIJ уверен, что это расследование откроет ящик Пандоры - отсюда и название, Pandora Papers.

Калифорнийские особняки короля Иордании

Документы проливают свет на то, как король Иордании Абдалла II тайно скупил недвижимость на 100 млн долларов в США и Великобритании.

За два десятилетия правления, которые сопровождались обвинениями в авторитаризме, король приобрел 15 домов и квартир в фешенебельных районах Калифорнии и Англии.

Королевские юристы говорят, что Абдалла II купил все на личные сбережения, которые он тратит, в том числе, и на нужды граждан Иордании. Оформление через офшоры они называют обычной практикой в среде известных людей, озабоченных безопасностью и неприкосновенностью частной жизни.

Репортажи на основе Pandora Papers будут появляться в СМИ-партнерах ICIJ и в других изданиях еще не один день. Нам расскажут и о спрятанном в офшорах полумиллиардном состоянии президента Кении Ухуру Кеньятты, богатствах ближайшего окружения премьера Пакистана Имрана Хана и о том, что сделал Владимир Зеленский с долей в офшорной компании перед тем, как выиграть выборы президента Украины в 2019 году.

Как 11-летний мальчик стал хозяином дома в Лондоне

Pandora Papers содержат свидетельства того, как семья азербайджанского лидера Алиева приобрела 17 объектов недвижимости в Великобритании, включая офисное здание за 33 млн фунтов для его 11-летнего сына Гейдара.

Здание в самом дорогом лондонском районе Мэйфэр было куплено компанией Mallnick Holdings, которая принадлежала семье президента Ильхама Алиева с 2009 года. Через месяц право собственности переоформили на Гейдара.

В результате анализа утекших финансовых документов также выяснилось, что другое офисное здание, неподалеку, семья Алиевых в 2018 году продала во Владения Короны за 66 млн фунтов. В Crown Estate сообщили, что перед покупкой были проведены все предусмотренные законом проверки, а сейчас проходит повторная.

Британское правительство, со своей стороны, заверило, что борется с отмыванием денег путем ужесточения законов и запустит реестр офшорных владельцев недвижимости, как только в графике законодательной деятельности найдется для этого время, передает BBC.


Лента новостей
Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильностиГлавы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость действий, угрожающих региональной стабильности
Алиев потребовал у Ирана доказательств присутствия Израиля на азербайджано-иранской границеАлиев потребовал у Ирана доказательств присутствия Израиля на азербайджано-иранской границе
Пашинян: Внеочередные выборы в Армении генерировали важное политическое содержаниеПашинян: Внеочередные выборы в Армении генерировали важное политическое содержание
В Ереване заложили фундамент моста между армянским и аргентинским бизнесомВ Ереване заложили фундамент моста между армянским и аргентинским бизнесом
Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию в ЗакавказьеГлавы МИД России и Ирана обсудят ситуацию в Закавказье
Пашинян вновь отправится в Россию на встречу с ПутинымПашинян вновь отправится в Россию на встречу с Путиным
Глава МИД ИРИ: Не позволим путем иностранного вмешательства влиять на отношения Ирана с соседямиГлава МИД ИРИ: Не позволим путем иностранного вмешательства влиять на отношения Ирана с соседями
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Азербайджан участвует в учениях Азербайджан участвует в учениях "Eternity - 2021" и "Нерушимое братство - 2021"
В Тегеране прокомментировали отношения с Ереваном и БакуВ Тегеране прокомментировали отношения с Ереваном и Баку
Посол: США стремятся найти возможности для налаживания сотрудничества между Азербайджаном и АрмениейПосол: США стремятся найти возможности для налаживания сотрудничества между Азербайджаном и Арменией
Баку ответил главе МИД ИранаБаку ответил главе МИД Ирана
Ардем Патапутян стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицинеАрдем Патапутян стал лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине
Мэр Парижа: Франция может признать Нагорно-Карабахскую РеспубликуМэр Парижа: Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику
Кочарян высказался об отношениях Армении с Россией и ТурциейКочарян высказался об отношениях Армении с Россией и Турцией
Араратбанку 30 лет!Араратбанку 30 лет!
Кочарян о встрече Алиев-Пашинян: Каким будет содержание встречи с тем, кто назвал тебя пьяницей и шутом?Кочарян о встрече Алиев-Пашинян: Каким будет содержание встречи с тем, кто назвал тебя пьяницей и шутом?
В обмен на карты минных полей Баку должен вернуть не только тех граждан, чей факт пленения официально подтвержден - ПашинянВ обмен на карты минных полей Баку должен вернуть не только тех граждан, чей факт пленения официально подтвержден - Пашинян
Премьер-министр Литвы убеждена, что ЕС уделит достаточно внимания политическому урегулированию карабахского конфликтаПремьер-министр Литвы убеждена, что ЕС уделит достаточно внимания политическому урегулированию карабахского конфликта
Агрессивная риторика Баку продолжает усугублять ситуацию: Премьер РААгрессивная риторика Баку продолжает усугублять ситуацию: Премьер РА
Роберт Кочарян: Ты не можешь открыть эпоху мира в регионе, если не можешь установить элементарный мир в собственной странеРоберт Кочарян: Ты не можешь открыть эпоху мира в регионе, если не можешь установить элементарный мир в собственной стране
В столице проходит традиционный праздник кино: Открылся 18-й кинофестиваль <Золотой абрикос>В столице проходит традиционный праздник кино: Открылся 18-й кинофестиваль <Золотой абрикос>
За сутки в Армении число выздоровевших превысило количество заболевших коронавирусомЗа сутки в Армении число выздоровевших превысило количество заболевших коронавирусом
Литва может сыграть важную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС: ПашинянЛитва может сыграть важную роль в продвижении диалога и сотрудничества Армении с ЕС: Пашинян
Никол Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым и обменять карты минных полей на пленныхНикол Пашинян готов встретиться с Ильхамом Алиевым и обменять карты минных полей на пленных
Серж Саргсян исключил новую войну в регионеСерж Саргсян исключил новую войну в регионе
Армения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана - Никол ПашинянАрмения никогда не была и никогда не будет вовлечена в какие-либо заговоры против Ирана - Никол Пашинян
Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на британское имущество семьи Ильха АлиеваPandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на британское имущество семьи Ильха Алиева
Ален Симонян с официальным визитом отбыл в РоссиюАлен Симонян с официальным визитом отбыл в Россию
Пашинян заверил литовских армян: решены проблемы, связанные с внутриполитической ситуациейПашинян заверил литовских армян: решены проблемы, связанные с внутриполитической ситуацией
Прогноз: Прогноз: "Зангезурский коридор" станет ударом по безопасности Ирана
Арарат Мирзоян едет в ИранАрарат Мирзоян едет в Иран
Верховный лидер Ирана обозначил Верховный лидер Ирана обозначил "красные линии" в регионе
Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью ТАССПрезидент Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью ТАСС
Адам Шифф: Угроза для народов Армении и Арцаха остается невыносимо высокойАдам Шифф: Угроза для народов Армении и Арцаха остается невыносимо высокой
СНБ задержала экс замначальника Генштаба ВС Армении Степана ГалстянаСНБ задержала экс замначальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна
Алиев обещает <адекватный ответ>, если Армения передаст точные карты минных полейАлиев обещает <адекватный ответ>, если Армения передаст точные карты минных полей
Армен Григорян: Встреча между Пашиняном и Алиевым может состояться в ближайшем будущем в рамках МГ ОБСЕАрмен Григорян: Встреча между Пашиняном и Алиевым может состояться в ближайшем будущем в рамках МГ ОБСЕ
Секретарь Совбеза: Суверенного коридора на территории Армении быть не можетСекретарь Совбеза: Суверенного коридора на территории Армении быть не может
За сутки в Армении подтвердилось свыше 1000 случаев заражения коронавирусомЗа сутки в Армении подтвердилось свыше 1000 случаев заражения коронавирусом
Премьер-министр и президент Армении обсудили приоритеты правительстваПремьер-министр и президент Армении обсудили приоритеты правительства
Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с министром иностранных дел Чехии.Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с министром иностранных дел Чехии.
Эксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустимаЭксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустима
Экс-премьер: Экс-премьер: "Коридорные" разговоры - не более чем проявления гибридной войны
Михаил Саакашвили задержан в Грузии - правительствоМихаил Саакашвили задержан в Грузии - правительство
Главы МИД Армении и России обсудили выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному КарабахуГлавы МИД Армении и России обсудили выполнение трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху
Глава Минобороны Армении на встрече с иранским послом подчеркнул роль Ирана в обеспечении региональной безопасностиГлава Минобороны Армении на встрече с иранским послом подчеркнул роль Ирана в обеспечении региональной безопасности
Соединенное Королевство заинтересовано в многостороннем сотрудничестве с АрмениейСоединенное Королевство заинтересовано в многостороннем сотрудничестве с Арменией
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Туркменистан принял участие в открытии «ЭКСПО-2020»Туркменистан принял участие в открытии «ЭКСПО-2020»
Российский Союз ветеранов обратился к ветеранской общественности Азербайджана и АрменииРоссийский Союз ветеранов обратился к ветеранской общественности Азербайджана и Армении
Оппозиционный депутат предложил расширить круг бенефициаров и увеличить сумму, предоставляемую в рамках соцпакетаОппозиционный депутат предложил расширить круг бенефициаров и увеличить сумму, предоставляемую в рамках соцпакета
В Москве прошли межмидовские консультации стран СНГ по международной информационной безопасностиВ Москве прошли межмидовские консультации стран СНГ по международной информационной безопасности
Гаагский суд рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана 14-19 октябряГаагский суд рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана 14-19 октября
Саркисян: Армения придаёт большое значение последовательному развитию взаимодействия с КитаемСаркисян: Армения придаёт большое значение последовательному развитию взаимодействия с Китаем
Армения и Индия рассматривают возможность укрепления оборонного сотрудничестваАрмения и Индия рассматривают возможность укрепления оборонного сотрудничества
Международный суд ООН 18 октября рассмотрит иск Азербайджана против АрменииМеждународный суд ООН 18 октября рассмотрит иск Азербайджана против Армении
Грузовик опрокинулся и повредил железнодорожную инфраструктуруГрузовик опрокинулся и повредил железнодорожную инфраструктуру
ЮКЖД осуществила перевозку строительного камня из Армении на Дальний ВостокЮКЖД осуществила перевозку строительного камня из Армении на Дальний Восток
Столкновения в зоне карабахского конфликта были на повестке переговоров глав МИД Армении и ЧехииСтолкновения в зоне карабахского конфликта были на повестке переговоров глав МИД Армении и Чехии
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Прогноз: "Зангезурский коридор" станет ударом по безопасности Ирана
Эксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустимаЭксперт: Защита государством и законом лишь части общества противоречит конституционным принципам и априори недопустима
Экс-премьер: Экс-премьер: "Коридорные" разговоры - не более чем проявления гибридной войны
Прогноз: Последние международные тенденции в арсенале Армении приведут к возвращению Алиева на местоПрогноз: Последние международные тенденции в арсенале Армении приведут к возвращению Алиева на место
Прогноз: Рычаги подобные резолюциям ПАСЕ способны изменить поведение БакуПрогноз: Рычаги подобные резолюциям ПАСЕ способны изменить поведение Баку
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности