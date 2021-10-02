Суббота, 2 Октября 2021 20:33

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении (СНБ) задержала бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РА Степана Галстяна. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы СНБ.

Согласно источнику, Степан Галстян задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в процессе поставок вооружения для нужд ВС и хищении средств в особо крупных размерах.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

Напомним, что 29 сентября Степан Галстян был приглашен в СНБ. Ранее в СМИ была растиражирована информация о проведении обыска в его квартире.