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 Суббота, 2 Октября 2021 20:33
Алина Оганесян

СНБ задержала экс замначальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна

СНБ задержала экс замначальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении (СНБ) задержала бывшего заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил РА Степана Галстяна. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы СНБ.

Согласно источнику, Степан Галстян задержан в рамках уголовного дела о злоупотреблениях в процессе поставок вооружения для нужд ВС и хищении средств в особо крупных размерах.

В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

Напомним, что 29 сентября Степан Галстян был приглашен в СНБ. Ранее в СМИ была растиражирована информация о проведении обыска в его квартире.


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