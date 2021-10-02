Суббота, 2 Октября 2021 20:31

АрмИнфо.Суверенного коридора на территории Армении быть не может. Подобное мнение в ходе интервью Общественному телевидению выразил секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян.

В этом контексте он пояснил, что могут быть открыты только коридоры или дороги в Армении, которые азербайджанцы или турки смогут использовать для связи с Нахиджеваном. <Такой вариант возможен, но эти дороги будут находиться под контролем суверенной Армении>, - подчеркнул Григорян, отметив, что Армения видит возможность обсуждения вопроса и достижения взаимопонимания. Он коснулся заявления президента Турции, который употребил термин <коридоры>, во множественном, а не единственном числе. <Под <коридорами> мы понимаем использование нескольких дорог в Армении. И если будет возможность диалога, то, думаю, мы найдем решения>, - сказал Григорян.

В вопросе разблокировки инфраструктур секретарь Совбеза добавил, что Армения более склонна использовать существующую инфраструктуру, то есть железную дорогу Ереван-Тбилиси-Баку-Россия, а также Ереван-Нахиджеван-Джульфа, где почти нет необходимости инвестировать в инфраструктуру. <Там необходимо проложить небольшой, километровый участок на границе между Арменией и Нахиджеваном, что будет сделано очень быстро. Западные же районы Азербайджана, используя инфраструктуру через Тавуш или Сюник, свяжутся с Нахиджеваном. Мы склоняемся к этому варианту и обсуждаем, чтобы попытаться продвинуться вперед>, - заявил он