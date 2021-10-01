Пятница, 1 Октября 2021 22:38

АрмИнфо.Все более учащающиеся в контексте Сюникского региона Армении турецкие "коридорные" разговоры являются не более чем очередным проявлением уже давно ведущейся на Южном Кавказе и в соседних регионах гибридной войны. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Республика", экс-премьер Армении Арам Саркисян.

"Это более чем очевидно. Необходимо отметить, что одним из самых серьезных орудий гибридных войн являются именно общественные фобии. Поскольку именно посредством и на основании, в том числе подобных фобий их инициаторам удается создавать нестабильность в странах-мишенях. Армения может обрасти реальным суверенитетом исключительно тогда, когда мы начнем, наконец, обсуждать, понимать и верить в первую очередь в армянские интересы, а уже потом интересы других. Тогда, когда мы перестанем верить навязываемым нам извне фобиям и начнем верить в собственный ум и силу", - подчеркнул он.

Отметив, что Турция должна и будет просить и требовать коридор через Армению, Саркисян подчеркнул несоответствие требований Анкары текущей геополитической ситуации и региональному балансу сил. В этом свете, он заметил, что появлению подконтрольного Москве коридора противится и коллективный Запад, и Иран. А коридору подконтрольному Западу противятся Россия, Иран и Китай.

К данным реалиям, на взгляд политика, необходимо добавить отсутствие каких-либо упоминаний о коридорах в трехстороннем заявлении от 9-го ноября 2020 года. И конечно, вполне логическое, в этом свете, заявление премьер-министра Армении Пашиняна об отсутствии каких-либо обсуждений коридора в прошлом и предпосылок к его обсуждению в будущем.

"Вывод налицо - возможности для прокладки коридора на сегодня нет по причине совершенно противоположных подходов и интересов основных геополитических игроков. На подобном фоне Эрдогану остается единственный путь - захватывать коридор оружием. Это приведет к обнулению авторитета России и Ирана, причем, далеко не только на Южном Кавказе. Соответственно, подобная вольность Турции может обернуться серьезной, широкомасштабной войной, которая не нужна ни НАТО, ни США, ни Израилю. В этом свете, я оцениваю возможность турецкой атаки на Армению в одиночку как крайне низкую", - подытожил политик.