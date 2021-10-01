Пятница, 1 Октября 2021 18:21

АрмИнфо.Соединенное Королевство заинтересовано в многостороннем сотрудничестве с Арменией. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Армения Джон Галлагер в ходе встречи с вице-премьером Армении Суреном Папикяном.

В свою очередь замглавы правительства подчеркнул, что для Армении имеет важное значение развитие сотрудничества с Великобританией. В этом ключе он отметил, что есть многочисленные нереализованные возможности, и необходимо с обеих сторон приложить усилия для формирования новой повестки. Сурен Папикян от имени правительства выразил готовность развивать двустороннее сотрудничество с Соединенным Королевством в политической, экономической, социальной, культурной, научно-образовательной сферах.

Как сообщает пресс-служба правительства, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, таких как бизнес, туризм, новые технологии, проблемы изменения климата, эффективное управление и развитие институтов гражданского общества.

В ходе разговора Папикян назвал возможные направления экономического сотрудничества между странами. В частности, вице-премьер подчеркнул важность возобновления прямого с точки зрения углубления и развития бизнес-сотрудничества.

Стороны затронули также взаимодействие в сфере производства солнечной энергии, возможности совместного управления новыми технологиями в образовательной и научной сферах.

Касаясь ситуации в послевоенный период, вице-премьер подчеркнул необходимость многосторонних усилий по установлению стабильности и мира в регионе. Он высоко оценил позицию Великобритании касаемо того, что платформой для урегулирования нагорно-карабахского конфликта является Минская группа ОБСЕ, которая принесет прочный и долгосрочный мир в регион.

Обсуждалась также безопасность, социально-экономическая ситуация в Сюнике. В этом контексте Папикян представил приоритеты правительства Армении по обновлению дорожной сети региона, развитию общин и улучшению социально-экономического положения населения, выразив уверенность в том, что к концу года в этом направлении ожидается значительный прогресс.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Соединенным Королевством возрос на 18,3%, составив $22.8 млн. При этом экспорт продемонстрировал рост на 41,6% до $3.4 млн., а импорт - на 14,9% до $19.4 млн.