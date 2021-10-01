Пятница, 1 Октября 2021 16:02

АрмИнфо. Международный суд ООН в Гааге с 14 по 19 октября проведет слушания в рамках иска о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поданного Арменией к Азербайджану.

Как сообщает DW со ссылкой на пресс-службу суда, слушания 14-15 октября будут связаны с требованием Армении ввести против Азербайджана временные обеспечительные меры, а слушания 18-19 октября

- со схожим требованием Азербайджана, касающемся уже Армении.

"Ввиду текущей пандемии COVID-19 заседания будут проводиться в гибридном формате. Некоторые судьи примут участие в слушаниях лично, другие подключатся по видеосвязи. Представители сторон также смогут принять участие в слушаниях либо лично, либо по видеосвязи", - добавили в суде.

Также напоминается, что после того как 16 сентября Армения обратилась в Международный суд ООН с иском против Азербайджана, правительство в Баку на прошлой неделе подало встречный иск.