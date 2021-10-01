Пятница, 1 Октября 2021 15:14

АрмИнфо.Международный суд ООН 18 октября рассмотрит иск Азербайджана против Армении. Об этом журналистам сообщил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"Расследованием "преступлений" занимался специальный отдел в Военной прокуратуре страны. Следствие велось по двум направлениям: по лицам, совершившим преступления, их идентификации, поиску и объявлению в розыск, а также по подаче исков в международные суды по этим преступлениям",- сказал Алиев, которого цитирует Turan. Алиев также цинично заявил, что по фактам "военных преступлений армян" возбуждено 75 уголовных дел, 24 армянских военных объявлены в международный розыск.

Так, Азербайджан, совершивший широкомасштабную военную агрессию против Арцаха при поддержке Турции и вовлечении наемников из Сирии и Ливии осенью прошлого года, решил еще и попытаться переложить ответственность за события того периода на армянскую сторону.

Ни для кого не секрет, что азербайджанская агрессия сопровождалась массовыми преступлениями против армянских мирных жителей и военных, во всемирной паутине распространенно множество видеороликов с кадрами жестокостей в отношении захваченных как военных, так и гражданских лиц. Множество и доказательств использования азербайджанскими военными запрещенных боеприпасов, в том числе и белого фосфора.