Пятница, 1 Октября 2021 10:20

АрмИнфо. Министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе встречи с новым послом Азербайджана в Иране Али Ализаде, по случаю вручения копии верительных грамот, еще раз подчеркнул недопустимость нахождения у своих границ сионистского режима.

Так, согласно IRNA, в контексте передвижения сионистского режима вдоль границ страны, министр иностранных дел ИРИ заявил: "Иран не потерпит присутствия и действий сионистского режима против своей национальной безопасности и примет любые необходимые меры в этом отношении".

Иранский министр пожелал успехов азербайджанскому послу в ходе его миссии в Тегеране и подчеркнул важность двусторонних отношений в рамках добрососедства.

При этом глава иранского внешнеполитического ведомства выразил недовольство задержанием на "территории Азербайджана" (участок дороги Горис-Капан Сюникской области РА - ред.) двух иранских водителей и назвал недавние негативные заявления Азербайджанской Республики удивительными и прискорбными.

Абдоллахиян также назвал проведение военных учений на своей территории суверенным правом каждого государства.

Али Ализаде, в свою очередь, подчеркнул важность двусторонних отношений между Азербайджаном и Ираном, и выразил надежду на скорейшее разрешение сложившейся ситуации.

Ранее командующий Сухопутными войсками ИРИ генерал Киюмерс Хейдари заявил, что сухопутные войска Вооруженных сил Ирана 1 октября начинают учения в северо- западном регионе страны (провинции Ардебиль, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан и Занджан). По его словам, на учениях будут использованы гаубицы, беспилотники, вертолеты и бронетехника ВС Ирана.

Заметим также, что накануне в Ереване состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с послом Ирана в РА Аббаса Бадахшана Зохури. В ходе встречи собеседники выразили удовлетворение эффективным взаимодействием, налаженным между Арменией и Ираном на двусторонних и многосторонних площадках, подчеркнув, что новые правительства, сформированные в двух странах, придадут дополнительный мощный импульс армяно-иранским отношениям. Мирзоян и Зохури указали на важность расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере путем реализации согласованных между сторонами конкретных программ, которые позволят увеличить товарооборот до 1 миллиарда долларов.

В плане армяно-иранского энергетического сотрудничества были обсуждены перспективы расширения рамок программы "газ в обмен на электроэнергию". Мирзоян и Зохури затронули также вопросы региональной безопасности и стабильности. Глава МИД подчеркнул, что провокационные действия и намерения Азербайджана в отношении суверенной территории Армении подрывают усилия, направленные на мир и развитие в регионе.

Армянская сторона отметила, что высоко оценивает позицию Ирана в вопросе территориальной целостности Армении. Собеседники также обсудили ситуацию, сложившуюся на дороге Горис-Капан. Мирзоян проинформировал о ходе строительства альтернативной дороги, а также о работах на трассе Север-Юг.