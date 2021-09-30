Четверг, 30 Сентября 2021 13:23

АрмИнфо.Учения ВС Ирана на азербайджано- иранской границе продолжают щекотать нервы Азербайджану

Как сообщают СМИ со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Исламской Республики, генерала Киюмерс Хейдари, Сухопутные войска Вооруженных сил Ирана 1 октября начнут масштабные учения в северо-западном регионе страны.

На учениях будут использованы гаубицы, беспилотники, вертолеты и бронетехника Вооруженных сил Ирана.

Северо-западный регион Ирана охватывает провинции Ардебиль, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан и Занджан.

Стоит отметить, что в последние дни во всемирную паутину выкладываются ролики с кадрами скопления многочисленной военной техники Ирана у границ Азербайджана.

Намерение Ирана провести учения на азербайджано-иранской границе вызвали неоднозначную реакцию в Азербайджане.

Вплоть до того, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Анадолу назвал неожиданным военные учения Ираном вдоль границы с Азербайджаном. При этом он возмутился тем, что учения проводятся Ираном впервые за 30 лет, и проводятся после того, как эти территории перешли под азербайджанский контроль.

На это заявление оперативно и достаточно резко отреагировало иранское внешнеполитическое ведомство. Так, представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что проведение учений в северо-западных приграничных районах является вопросом суверенитета, и направлено на обеспечение мира и стабильности во всем регионе.

Вместе с те он добавил, что Исламская Республика не потерпит присутствие сионистского режима у своих границ и предпримет любые действия, которые сочтет необходимыми для обеспечения своей безопасности.

При этом пресс-секретарь удивился тому, как президент Азербайджана выразил эти замечания, поскольку у двух стран хорошие, уважительные отношения и нормальные методы общения на высшем уровне. В тоже время Хатибзаде напомнил, что Исламская Республика Иран всегда отвергала любые виды территориальной оккупации и подчеркивала необходимость уважения территориальной целостности стран и международно признанных границ.

А накануне иранская газета "Джам-э-Джам" напечатала статью, в которой ответила на претензии президента Азербайджана Ильхамом Алиевым в адрес Ирана в связи с проведением учений.

Так, в публикации газеты, перевод которой привело посольство Армении в Иране, в частности говорится: "В ответ на обвинение, выдвинутое против Ирана президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в интервью турецкому информагентству Anadolu о том, "почему военные учения не проводились в северных регионах Ирана в течение 30 лет, когда территории вокруг Карабаха находились под властью армян", хотелось бы отметить:

Армения, в отличие от Баку и Анкары, не лелеет пустые мечты о границах Ирана и не проявляет подобного поведения;

Армения, в отличие от Азербайджана, не является союзником Израиля;

Армения, в отличие от Азербайджана, не создала в Атрпатакане (Атропатена) сети наемников-сепаратистов; Армения не имеет цели вытеснить Иран с торговых путей".

Заметим также, что учения стали логическим ответом Ирана на попытки контролировать транзит иранских грузоперевозок через территорию Армении. Неделями ранее, азербайджанские военные стали останавливать иранские фуры на дороге Горис-Капан в Сбникской области Армении, 21 км участка, которого перешли под азербайджанский контроль и требовать таможенных пошлин с иранских водителей. Более того, два иранских водителя были задержаны азербайджанскими силовиками якобы за незаконное посещение Степанакерта. Об их дальнейшей судьбе пока ничего неизвестно.