Четверг, 30 Сентября 2021 11:53

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал плодотворной встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

"Проведя плодотворную встречу с коллегой Путиным, мы покинули Сочи", - написал Эрдоган в Твиттер.

Глава турецкого государства также добавил к публикации фотографию со встречи с Путиным.

Президент России также высоко оценил итоги переговоров с турецким коллегой.

"Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте", - сказал российский лидер, провожая гостя.

Лидеры двух стран обсуждали согласно сообщению перед закрытой встречей, как двусторонние отношения, так и региональные проблемы - ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и на Южном Кавказе. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме.

Однако, о реальных результатах саммита говорить пока не приходится. Поскольку главы России и Турции не вышли к прессе по итогам встречи. В СМИ также тиражировалась информация, что Эрдоган отменил запланированный на обратном пути в Анкару брифинг для турецких СМИ. Исходя из этого, можно предположить, что лидеры России и Турции не пришли к общему знаменателю по ключевым вопросам двусторонней повестки.