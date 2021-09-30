Четверг, 30 Сентября 2021 09:39

АрмИнфо.Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Степан Галстян 29 сентября был приглашен в Службу национальной безопасности (СНБ) РА. Данную информацию подтвердил начальник отдела информации Генштаба ВС Самвел Асатрян.

При этом он не стал сообщать какие-то детали по этому вопросу.

Ранее, в армянских СМИ была растиражирована информация о том, что в квартире экс- министра обороны Армении Давида Тонояна 29 сентября прошли обыски, а сам он задержан и ему предъявлено обвинение. Согласно информации, обыски прошли и у бывшего начальника управления авиации Аветика Мурадяна, замглавы Генштаба Степана Галстяна. Также отмечается, это связано с уголовным делом по поставкам оружия, которое расследует СНБ РА.

В СНБ Армении пока никак не прокомментировали эту информацию. АрмИнфо не удалось дозвониться в СНБ РА.