Среда, 29 Сентября 2021 17:06

АрмИнфо. Правительство Армении делает все возможное для тог, чтобы грузоперевозки по территории Армении для иранских водителей были по возможности комфортными, заявил председатель Комитета госдоходов (КГД) Рустам Бадасян 29 сентября в беседе с журналистами.

"Делается все возможное, чтобы обслуживание на таможенных терминалах было для них по возможности комфортным, без дополнительных затруднений для хозяйствующих субъектов", - отметил он.

Коснувшись установления полицейского пункта Азербайджаном на участке Воротана межгосударственной дороги Горис-Капан, глава КГД отметил, что для решения вопроса требуются комплексные меры. В данном направлении правительство уже работает, сказал он.

Вместе с тем, как считает председатель налогово-таможенного комитета, нет необходимости устанавливать дополнительный таможенный пункт, поскольку ведомство осуществляет свои функции посредством имеющейся инфраструктуры.

Напомним, что 12 сентября с 12:00 Азербайджан начал останавливать грузовики с иранскими номерами на подконтрольном ей участке недалеко от армянского села Воротан трассы Горис-Капан, проходящей по территории Республики Армения. Выяснилось, что азербайджанские военные останавливают иранские грузовики, и требуют от них платы за проезд. День спустя они задержали двух иранских водителей на участке трассы Горис- Капа, обвинив их в перевозке грузов в Степанакерт. Как заявили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана, Баку установил контроль на участке дороги Горис-Капан, проходящей по Сюникской области Армении, "в соответствии с азербайджанским налоговым кодексом. А транспортные средства облагаются дорожным налогом, а также государственной пошлиной за получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана ".

Тем не менее, 15 сентября в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян сослался на границы Советской Армении и заявил, что страна будет упорно следовать стратегии установления крепкого мира в регионе и призвал депутатов не давать повод для иного понимания ситуации. Он заявил, что "нам нужны крепкие нервы", чтоб сегодня не поддаваться на провокации. А вице-премьер Сурен Папикян в беседе с журналистами, на вопрос, останутся ли азербайджанцы на ряде участков дороги Горис-Капан, отметил, что Армения не может принимать решение касательно "пунктов полиции, функционирующих на территории Азербайджана". По его словам, хотя страны не прошли процесс делимитации и демаркации, но на данном участке дорога, существующая между Советским Азербайджаном и Советской Арменией, уже предварительно очерчена.