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 Среда, 29 Сентября 2021 17:06
Наира Бадалян

Армения не нуждается в новом таможенном пункте на дороге Горис-Капан: Глава КГД

Армения не нуждается в новом таможенном пункте на дороге Горис-Капан: Глава КГД

АрмИнфо. Правительство Армении делает все возможное для тог, чтобы грузоперевозки по территории Армении для иранских водителей были по возможности комфортными, заявил председатель Комитета госдоходов (КГД) Рустам Бадасян 29 сентября в беседе с журналистами.

"Делается все возможное, чтобы обслуживание на таможенных терминалах было для них по возможности комфортным, без дополнительных затруднений для хозяйствующих субъектов", - отметил он.

Коснувшись установления полицейского пункта Азербайджаном на участке Воротана межгосударственной дороги Горис-Капан, глава КГД отметил, что для решения вопроса требуются комплексные меры. В данном направлении правительство уже работает, сказал он.

Вместе с тем, как считает председатель налогово-таможенного комитета, нет необходимости устанавливать дополнительный таможенный пункт, поскольку ведомство осуществляет свои функции посредством имеющейся инфраструктуры.

Напомним, что 12 сентября с 12:00 Азербайджан начал останавливать грузовики с иранскими номерами на подконтрольном ей участке недалеко от армянского села Воротан трассы Горис-Капан, проходящей по территории Республики Армения. Выяснилось, что азербайджанские военные останавливают иранские грузовики, и требуют от них платы за проезд. День спустя они задержали двух иранских водителей на участке трассы Горис- Капа, обвинив их в перевозке грузов в Степанакерт. Как заявили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана, Баку установил контроль на участке дороги Горис-Капан, проходящей по Сюникской области Армении, "в соответствии с азербайджанским налоговым кодексом. А транспортные средства облагаются дорожным налогом, а также государственной пошлиной за получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана ".

Тем не менее, 15 сентября в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян сослался на границы Советской Армении и заявил, что страна будет упорно следовать стратегии установления крепкого мира в регионе и призвал депутатов не давать повод для иного понимания ситуации. Он заявил, что "нам нужны крепкие нервы", чтоб сегодня не поддаваться на провокации. А вице-премьер Сурен Папикян в беседе с журналистами, на вопрос, останутся ли азербайджанцы на ряде участков дороги Горис-Капан, отметил, что Армения не может принимать решение касательно "пунктов полиции, функционирующих на территории Азербайджана". По его словам, хотя страны не прошли процесс делимитации и демаркации, но на данном участке дорога, существующая между Советским Азербайджаном и Советской Арменией, уже предварительно очерчена.


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