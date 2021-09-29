Среда, 29 Сентября 2021 16:57

АрмИнфо. Посольство Армении в Грузии рекомендует армянским грузоперевозчикам пользоваться КПП Бавра-Нинонцминда вместо КПП " Баграташен-Садахло" из-за заторов на объездной Тбилисской дороге.

"Доводим до вашего сведения, что из-за большого объема грузоперевозок по территории Грузии, а также в связи со строительными работами на КПП "Верхний Ларс" в России, на тбилисской объездной дороге возникло скопление большегрузов.

Во избежание заторов грузоперевозчики по возможности могут осуществлять грузоперевозки через пограничный пункт пропуска Бавра-Ниноцминда вместо пограничного пункта Баграташен-Садахло", - говорится в сообщении посольства Армении в Грузии.

Напомним, что через КПП "Верхний Ларс" пролегает единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией.