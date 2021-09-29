Среда, 29 Сентября 2021 16:17

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин назвал серьезной гарантией стабильности деятельность российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией.

Так, согласно пресс-службе Кремля, Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в сочинской резиденции Бочаров Ручей, в числе прочего указал на успешное взаимодействие двух государств на международной арене.

"На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно, имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии. Активно действует российско- турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, и это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение", - сказал российский лидер.

Вместе с тем он констатировал, что отношения между Россией и Турцией развиваются позитивно.

"В прошлом году у нас провал в товарообороте был 20 с лишним процентов, а в этом году только за девять месяцев текущего года, даже за восемь с половиной, рост составил свыше 55 [процентов]. То есть мы не только все компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов. Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон.

Продолжают расти инвестиции с обеих сторон. У нас накопленных турецких инвестиций в российскую экономику 1,5 миллиарда, а российских в экономику Турции - 6,5 миллиарда. Крупные проекты осуществляются, идет все по плану.

В полном объеме запущен и работает "Турецкий поток" - газопроводная система в Турцию и транзит в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз Вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. И сейчас, когда мы наблюдаем достаточно сложные, турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно", - сказал президент России.

Меж тем, согласно турецким СМИ, Эрдоган подчеркнул значимость диалога между Анкарой и Москвой, привлек внимание к успешной реализации совместных проектов в экономической сфере и поблагодарил Россию за вклад борьбу с лесными пожарами.

"Уверен, что продолжение и укрепление турецко-российских связей сопряжено с большой пользой", - сказал глава государства.

Эрдоган сообщил, что первый энергоблок АЭС "Аккую" в провинции Мерсин на юге Турции может быть открыт в 2022 году.

Президент Эрдоган коснулся также сирийской тематики и заявил, что совместные шаги Анкары и Москвы по Сирии представляют большую значимость. "Мир в Сирии зависит от турецко-российских связей",- подчеркнул турецкий лидер.