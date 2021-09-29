Среда, 29 Сентября 2021 16:05

АрмИнфо. В рамках месяца немецкого языка, при поддержке посольство Германии в Армении, в Гюмри пройдет концерт Бетховена "Произведение без номера опуса".

Как сообщает пресс-служба посольства Германии в РА, организатор концерта фестиваля исполнительских искусств "АРЕ".

"Известный немецкий композитор-пианист Людвиг ван Бетховен является автором 138 произведений с номерами опусов. К этому впечатляющему количеству добавляется бесчисленное множество других работ, которые не очень известны, но восхищают не менее. Мы хотим представить эти работы армянскому обществу 2 октября. Подходящим местом для проведения такого мероприятия является Гюмри с его богатой культурной историей", - отмечается в сообщении посольства.

Мероприятие состоится 2 октября, 17:00 в Малом зале Гюмрийского филиала Ереванской государственной консерватории им. Комитаса по адресу площадь Независимости 1, Гюмри. Вход свободный.